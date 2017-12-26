Как киберпреступники «разводят» белорусов на деньги 26.12.2017, 21:16

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Фото: tut.by

С карточки жителя Столинского района через интернет неизвестные сняли 250 рублей.

Как сообщили «Медиа-Полесью» в Столинском райотделе Следственного комитета, за одну ночь 20 интернет-друзей жительницы Столинского района получили письма, в которых девушка просила о срочной денежной помощи.

Один из пользователей откликнулся на просьбу знакомой. 23-летний молодой человек выслал сообщением номер своей банковской карты и другие данные, необходимые для снятия с неё денежных средств. Утром оказалось, что девушка сообщение не отправляла, а её страницу в соцсети кто-то взломал. С карточки неравнодушного к беде мужчины было снято 250 рублей.

Как сообщил «Медиа-Полесью» зам. начальника Столинского РОСК Александр Коржовник, это не первый случай на Столинщине, когда мошенники таким образом завладевают денежными средствами пользователей соцсетей.

В РОСК советуют не разглашать реквизиты своих банковских карт, никому их не передавать. Мошенникам достаточно знать эти данные и три цифры возле магнитной полосы на карте, чтобы с помощью СМС-банкинга зарегистрироваться и создать свой пароль для завладения чужими денежными средствами.

Согласно ст.212 УК РБ «Хищение путём использования компьютерной техники», за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Несанкционированный доступ к компьютерной информации (согласно ст. 349 УК РБ) влечёт наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.