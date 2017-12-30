В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил здание «Укрпочты» 6 30.12.2017, 20:01

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(Обновлено) Сообщается, что в захваченном здании остаются пять мужчин.

Неизвестный злоумышленник захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom с места событий со ссылкой на очевидцев. Неизвестный удерживал 11 заложников, пишет "Гордон".

Затем из здания вывели пятерых человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Администрации Президента Украины Святослав Цеголко.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении пяти заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", – написал он.

По данным харьковского издания NewsRoom, освобождено шесть человек – четверо женщин и двое детей. Сообщается, что в захваченном здании остаются пять мужчин.