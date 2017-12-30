В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил здание «Укрпочты»6
- 30.12.2017, 20:01
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(Обновлено) Сообщается, что в захваченном здании остаются пять мужчин.
Неизвестный злоумышленник захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom с места событий со ссылкой на очевидцев. Неизвестный удерживал 11 заложников, пишет "Гордон".
Затем из здания вывели пятерых человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Администрации Президента Украины Святослав Цеголко.
"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении пяти заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", – написал он.
По данным харьковского издания NewsRoom, освобождено шесть человек – четверо женщин и двое детей. Сообщается, что в захваченном здании остаются пять мужчин.
В захваченном здании "Укрпочты" в #Харьков'е заложниками стали 9 взрослых и 2 детей#преступление #криминал #заложники #полиция #укрпочта #Харьковскаяhttps://t.co/z0Wq7cZHgK pic.twitter.com/pnqU7T4ogi— Новости Украины (@chaspikls) 30 декабря 2017 г.
Украинские силовики готовятся к штурму захваченного отделения почты в Харьковеhttps://t.co/Qlw4m0FRT7#Харьков #ЧП pic.twitter.com/vzXLSoVhzG— Пятый канал Новости (@5tv) 30 декабря 2017 г.