В Гродно орудуют мошенники, которые продают дешевые квартиры 1 8.12.2017, 18:40

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Два однотипных случая, где у жертв выманивали деньги за якобы дешевые квартиры, произошли в городе над Неманом.

Об этом рассказала в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, пишет s.13 со ссылкой на «СБ».

В августе этого года неизвестный, который якобы находился за границей, под предлогом продажи квартиры в Гродно завладел $20 000 34-летней жительницы города.

На похожее объявление попался 41-летний мужчина. Ему повезло чуть больше — у него выманили $6 тысяч. Следователи по двум фактам расследуют уголовные дела по части 3 и 4 статьи 209 (мошенничество).

В обоих случаях схема одна. В сети появлялось объявление о сделках с недвижимостью. Там указывалась очень низкая цена, отличная от рыночной. С теми, кто «клюнул», далее велась активная переписка.

Тех, кого предложение устраивало, в качестве залога просили переводить деньги на имя родственников в России. Дальше мошенники требовали фото квитанций о переводе денег. Позже похищали деньги и прекращали переписку.

Гродненские следователи говорят, что эта схема в России очень популярна, а 4 года тому добралась и до нас.

Следователи из Гродно обращались к российским коллегам. В области проводили профилактическую работу. В гродненских блогах были описаны и схемы, и имена мошенников.