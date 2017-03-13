48 активистов и журналистов задержали по всей Беларуси за Марши рассерженных белорусов 5 13.03.2017, 10:36

Фото: svaboda.org

Несколько десятков человек были задержаны в разных городах Беларуси за последние три дня.

С пятницы по воскресенье проходили акции протеста в Молодечно, Пинске, Бресте, Бобруйске, Орше и Рогачеве. Накануне и после акций милиция и люди в штатском задерживали политиков, активистов и журналистов, сообщает «Радыё Свабода».

Орша - 18 человек

12 марта после акции против «декрета о тунеядцев» в Орше задержали сопредседателя БХД Павла Северинца и водителя Игоря Нирмана, который его вез. В то же время милиция задержала журналистку Радио Свобода Галину Абакунчик, фотографа БелаПАН Андрея Шавлюга и блогера Анастасию Пилюгину - их завезли в оршанский РУВД.

Позже милиция остановила машину с журналистами «Белсат», на оператора Александра Борозенко составили административный протокол. Группа «Белсат» направилась в РОВД, пыталась взять в здании комментарий в задержанного Павла Северинца - в результате милиция в прямом эфире задержала журналистку Екатерину Бахвалаву.

Журналисты «НН», tut.by и «Народных новостей Витебска», БелаПАН были задержаны для проверки документов еще перед началом «Марша недармоедав».

Также в Орше был задержан оршанские активисты Игорь Гришанов, Виктор Михасев и Виктор Андреев, Евгений Онищенко. В соцсетях сообщалось о задержании других активных участников акции протеста, но точных сведений об этом пока нет.

После акции в Орше задержали и гражданских активистов из Горок Андрея Юркова и Валерия Киселевича.

Бобруйск - 5 человек

По крайней мере четыре человека были задержаны в ночь с 10 на 11 марта в Бобруйске. Режиссер Максим Буйницкий и Алексей Романов были помещены в Первомайский РОВД Бобруйска. Также стало известно о задержанных Максима Лубинскага и Ольги Авдейчик.

Перед маршем 12 марта задержали Галину Смирнову - руководителя отделения профсоюза РЭП и активистку ОГП.

Кобрин - 2 человека

11 марта в Кобрине задержаны Алесь Мех и Василий Андреюк, передает правозащитный центр «Вясна». Они направлялись на акцию в Брест на машине. Их остановила милиция. Для проверки, не находится ли автомобиль в розыске, и отвезли в Кобринский РОВД.

Брест - 6 человек

Ночью с 10 на 11 марта милиция задержала 43-летнего Владимира Асинченко. Мужчину задержали за распространение листовок с призывом выйти на «Марш нетунеядцев» в Бресте в это воскресенье.

Также вечером 10 марта были повторно задержаны три анархиста, которые уже отсидели сутки за участие в предварительном марше в Бресте 5 марта: Андрей Денюшкин, Руслан Халиков и Дмитрий Левчук.

Утром 12 марта стало известно, что в городе задержаны блогеры Дмитрий Горбунов и Сергей Петрухин.

Лунинец - 3 человека

На железнодорожном вокзале в Лунинце превентивно задержали общественных активистов из Микашевич Леонида Дубоносова, Виталия Каласюка и Александра Невдаха.

Молодечно -15 человек

10 марта после «Марша нетунеядцев» в Молодечно задержали 15 человек. В том числе председателя ОГП Анатолия Лебедько, председателя Движения «За Свободу» Юрия Губаревича, сопредседателя БХД Виталия Рымашевского, активистку Христианско-демократического движения Ольгу Ковалькову, активиста ОГП Дениса Красочку, журналиста БелаПАН Сергея Королевича (его отпустили вечером). В субботу прошли суды над задержанными. Им дали от 5 до 15 суток или штрафы.