Цитаты рассерженных белорусов 1 13.03.2017, 23:37

Фото: svaboda.org

Что требовали и на что сетовали протестующие на акциях протеста в Бобруйске, Орше и Рогачеве.

«Радыё Свабода» приводит цитаты рассерженных белорусов на акциях протеста в Бобруйске, Орше и Рогачеве.

В Бобруйске люди становились в очередь, чтобы в микрофон высказать свое недовольство экономической ситуацией в стране.

- Если работа есть, то она бесплатная.

- За 100 долларов не проживешь.

- Когда меня сократят, меня нигде не возьмут.

- С нашим заработком мы не можем заплатить за коммунальные услуги.

Звучали и новые для Александра Лукашенко оценки. Ведь одним из идеологических козырей правителя были тезисы о «неразваленных заводах» и «стабильной экономике».

- Развалил совхозы, колхозы и заводы.

- До революции в Бобруйске было больше работы.

- После войны так не жилось, как я сейчас живу, - почти плачет старенькая бабушка.

- В Украине лучше жить, хотя там война, а у нас похуже без войны.

- При Союзе на работу брали хоть в 90 лет. А тут молодым нет работы, не то что пенсионерам.

В разговорах с журналистами протестующие давали достаточно жесткие оценки Александру Лукашенко.

- В больнице антисанитария, ребенка страшно там оставить, а он ледовые дворцы строит.

- Декрет - чушь, нужно, чтобы он уходил.

- Декреты должны приносить счастье, а нам приносят «письма счастья». У нас крепостное право.

- Мы не отморозки.

- Людям сказал - пусть выступают (на площадях - Прим.), а сами (милиция - Прим.) хватают людей.

- За границей за безработицу государство платит людям, а тут люди - государству.

- Пусть Лукашенко даст отчет, как он расходует бюджетные деньги.

В Бобруйске прозвучал не акцентированный раньше на митингах аспект - миграция мужчин (в первую очередь) на заработки.

- Мужчины вынуждены ехать на заработки за границу - Россию, Литву, Польшу. Семьи разрушаются.

- Ждешь-ждешь: приедет - не приедет, привезет - не привезет (деньги - Прим.).

Наиболее активные участники акции протеста в Бобруйске предлагали свои варианты ближайшего и отдаленного будущего:

- Докатились с толерантностью. Нам нужна парламентская республика.

- Каждая площадь рождает новых лидеров. За каждого посаженного лидера площадь будет рожать пять.

- Давайте докажем, что мы не быдло.

- Печальная шутка: зачем АЭС, когда полмиллиона «тунеядцев» могут крутить динамо-машину.

- Я послевоенный ребенок, но такое чудо не видела, чтобы работы не было, а ты за это платишь.

- Работаю по колхозам, условия как в концлагере. Дают дома, в которых жить нельзя. Возмущаешься - говорят уезжай.

- Колхозы разрушены. Нечем ремонтировать даже.

В Орше протестующие энергично призывали к переменам:

«Верым, можам, пераможам!», «Орша, вставай!», «Вы-бо-ры!», — повторяли митингующие в Орше.