Энтузиасты намерены отстоять филиал Ветковского музея в Гомеле 19.03.2017, 15:20

«Губернатор» области решил закрыть уникальный для Беларуси музей.

«Губернатор» Гомельской области Владимир Дворник во время «горячей линии» облисполкома сообщил о намерениях закрыть в Гомеле филиал «Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова». Инициатива исходит от администрации дворцо-паркового ансамбля.

«Сегодня присутствие в дворцово-парковом ансамбле Ветковского, ну, это как-то не совсем правильно. Это Первое. Второе. Ветка, значит. Мы сегодня вкладываем туда деньги, и я вот буквально на этой неделе там был и высказал тоже мнение вслух. Мы имеем этот маленький музей. Экспонатов много в Ветковском музее, а музей маленький и никакой, а мы сегодня здесь филиал имеем. А там стоит бывшая райкомпартия. Вот я дал задание. Приеду в следующий раз посмотрю лично. И мы там должны сделать хорошую экспозицию. Чтобы это был музей так музей», — сказал глава области во время «горячей линии».

Журналисты «Сильных новостей» связались заведующим филиала музея Петром Цалко, чтобы он прокомментировал вероятное закрытие.

– На данный момент, филиал — это не просто музей, а точка культурного пространства в Гомеле. Это единственный центр в городе, где занимаются популяризацией и развитием белорусской традиционной культуры серьёзно, для людей, а не «для галочки». При этом это происходит не на сухих лекциях, а «живьем» — у нас есть кружки традиционного ткачества, пения, танцев. Мы постоянно создаем культурные события — проводим традиционные белорусские обряды, мастер-классы. В год к нам приходит десять тысяч человек. Даже сегодня в дождливую погоду к нам пришли люди, чтобы провести «Гуканне вясны». Мы хотим отвоевать музей не ради наших пяти рабочих мест, а чтобы сохранить это уникальное культурное пространство для Гомеля. К сожалению, на местном уровне бороться за филиал уже не получится — вряд ли кто-то пойдет против мнения губернатора, но мы намерены привлечь к инциденту самое широкое внимание и попробовать отстоять наш филиал.