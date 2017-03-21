Украина опять хочет запретить вещание телеканала «Беларусь 24» 11 21.03.2017, 14:28

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В эфире белорусского телеканала сотрудники Нацсовета зафиксировали карты Украины без изображения Крыма.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обратился к руководству телеканала «Беларусь 24» с просьбой устранить нарушение украинского законодательства, в частности, показ карты Украины без Крыма. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

«Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала „Беларусь 24“ Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушениях законодательства Украины и просит их устранить», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в эфире белорусского телеканала в программе «Акценты» сотрудники Нацсовета зафиксировали демонстрацию карты Украины без изображения Крыма.

«Кроме того, телеканал транслирует предвзятую информацию о текущей ситуации в Украине, следуя общепринятым журналистских стандартов. Так, 26 февраля в информационно-аналитической программе «Главный эфир» не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в Украине, что привело к однобокому их освещению», — отметили в Нацсовете.

Регулятор просит Белтелерадиокомпанию привести содержание программ в соответствие требованиям. «В случае игнорирования требований украинского законодательства регулятор будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программ «Беларусь 24» на территории Украины», — подчеркнули в пресс-службе Нацсовета.

Напомним, это уже не первый раз, когда Украина думает о том, чтобы запретить трансляцию белорусского телеканала. В октябре 2014 года претензии у страны-соседки, в частности, вызвала программа «Права человека. Взгляд в мир». Нацсовет усмотрел в ней антиукраинскую пропаганду и искажение информации о политических событиях в Украине. Трансляция телеканала на территории Украины была прекращена, и возобновлена в конце 2014 года.