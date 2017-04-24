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Стали известны все участники хоккейной Лиги чемпионов-2017/18

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  • 24.04.2017, 16:51
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Беларусь в турнире будет представлена гродненским «Неманом».

В субботу стали известны все участники нового розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18. Напомним, Беларусь в турнире будет представлена гродненским «Неманом». Жеребьевка группового этапа состоится 17 мая во время чемпионата мира в Кельне, пишет by.tribuna.com.

Участие в Лиге чемпионов примут:

– По 5 шведских («ХВ-71», «Брюнэс», «Векше», «Фрелунда», «Мальме») и финских клубов («Таппара», КалПА, ТПС, ЮИП, ХИФК);

– По 4 чешских («Комета», «Тршинец», «Градец Кралове», «Либерец») и швейцарских («Берн», «Цюрих», «Цуг», «Давос»);

– По 3 немецких («Мюнхен», «Мангейм», «Вольфсбург») и австрийских («Вена», «Зальцбург», «Клагенфурт»);

– 8 команд-челленджеров: «Банска Бистрица» (Словакия), «Ставангер» (Норвегия), «Гап» (Франция), «Неман» (Беларусь), «Эсбьерг» (Дания), «Краковия» (Польша), «Кардифф» (Великобритания), «Ноттингем» (Великобритания, победитель Континентального кубка-2016/17).

Отметим, что Лига чемпионов-2017/18 пройдет в новом формате. В групповом этапе в борьбу вступят 32 команды, разбитые на 8 групп. Таким образом, количество матчей увеличится до 6 – 3 дома и 3 в гостях. Групповой этап пройдет с 24 августа по 11 октября.

В плей-офф выходят по 2 команды из каждой группы. В первых трех раундах плей-офф команды сыграют по матчу дома и в гостях (победитель будет определяться по разнице шайб). Нокаут-раунд стартует 31 октября и завершится финальным матчем 6 февраля 2018 года.


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