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В Беларуси хотят ввести штрафы за «лишние» услуги в жировках

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  • 6.04.2017, 21:55

«Депутаты» готовят для белорусов очередной «сюрприз».

На весенней сессии «депутаты» «парламента» собираются рассмотреть около 30 вопросов об изменениях в законодательстве, которые касаются в том числе и сферы ЖКХ, передает tut.by. В частности, предлагается ввести административную ответственность для организаций всех форм собственности, в том числе ЖКХ, ТС и ЖСПК, которые включают в жировки дополнительные услуги, не предупредив об этом жильцов, сообщается на портале коммунальной грамотности населения.

«В Беларуси принята единая форма счет-извещения по оплате ЖКУ. Закон запрещает включать в нее строки о дополнительных сборах, что часто делают в товариществах собственников, поскольку, по словам многих управленцев, „так удобнее собрать необходимые суммы с жильцов“. Но, несмотря на запрет, ответственность за включение в счет-извещение допуслуг без официального согласия на то жильца дома нигде не была прописана», — поясняется на портале коммунальной грамотности населения.

Если «депутаты» поддержат эту инициативу, то введение ответственности за включение допуслуг в жировку без ведома жильцов будет считаться административным нарушением, за что предусмотрен штраф.

Дополнительные ЖКУ могут быть оказаны жильцу и впоследствии оплачены им только после заключения соответствующих договоров на их оказание, уточняется на на портале коммунальной грамотности населения.

«Понуждение к оказанию допуслуг, а также включение платы за них без договора в извещение об оплате за ЖКУ является нарушением действующего законодательства. Касается это организаций всех форм собственности, как ЖКХ, так и ТС, ЖСПК», — уточняется на портале коммунальной грамотности населения.

Чтобы принять решение о получении допуслуг, собственники жилья должны провести собрание и определить порядок пользования ими и распределить между собой расходы. К примеру, если собственники жилья всем подъездом решили установить видеонаблюдение, им нужно обратиться в организацию, которая может предоставить им подобного рода услугу и заключить с каждым из них договор.

Расходы за дополнительные ЖКУ делятся между всеми собственниками либо пропорционально доле в праве общей собственности, либо равными частями, либо по количеству проживающих в квартире. Решение об этом также принимается на общем собрании. При этом плата за услугу по техобслуживанию запорно-переговорных устройств жилого дома должна выставляться по фактическим затратам, но не выше установленных предельно допустимых тарифов.


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