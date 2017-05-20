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Под Гомелем задержали мужчину, который жил по советскому паспорту

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  • 20.05.2017, 13:11

В Гомеле расследуется необычное уголовное дело.

За использование поддельных документов предстоит ответить 56-летнему сельчанину, который до сих пор... жил по паспорту гражданина Советского Союза! С момента распада СССР прошло уже больше 25 лет, но именно советский паспорт мужчина предъявил экипажу ГАИ, который остановил его для проверки документов в Гомельском районе, пишет kp.by.

Мужчина как будто специально делал все, чтобы соответствовать образу: ехал за рулем стареньких «Жигулей» - советской классики, а гаишникам предъявил сначала права устаревшего, уже не действительного образца, затем - и советский паспорт.

- Как уже выяснилось, взамен водительского удостоверения-книжечки давно было выдано новое. И оказалось, что водитель на самом деле не тот, за кого себя выдает - права были оформлены на другого человека. А сам сельчанин водительское удостоверение никогда не получал, да и «ВАЗ» принадлежит совсем иному гражданину.

Как рассказала «КП» инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко, материалы передали в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по ч.1 ст.380 УК Беларуси. О ходе расследования в СК пока ничего не говорят:

- Все детали еще устанавливаются, выясняются обстоятельства совершения преступления.

О мужчине пока известно лишь то, что раньше его судили в России. А теперь могут посадить на срок до двух лет - за использование поддельных прав, которые он предъявил инспекторам.


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