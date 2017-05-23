Жители Молодечно требуют переименовать центральную площадь в честь Геннадия Карпенко 12 23.05.2017, 13:04

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Фото: svaboda.org

Также жители города хотят установить на центральной площади вместо памятника Ленину памятник Карпенко.

22 мая в Молодечно прошла встреча сопредседателя Белорусской христианской демократии Виталия Рымашевского и лидера Христианско-демократического движения Ольги Ковальковой с людьми, с которыми они сидели в ИВС Молодечно, и с участниками молодечненского «Марша нетунеядцев» 10 марта.

Все участники согласились начать кампанию за переименование центральной площади города в честь бывшего главы Молодечно Геннадия Карпенко, за название построенного при нем стадиона в его честь, а также за установку на центральной площади вместо памятника Ленину памятника Карпенко.

«Эта кампания призвана объединить всех молодечненцев. Это не просто увековечивание памяти о человеке, но и закрепление стандартов отношения к людям, которые показали пример работы во главе города, которому должны следовать все действующие и будущие руководители городов. Очень важно, чтобы на центральных площадях наших городов памятники палачам белорусского народа сменились памятниками героям Беларуси», - отметил Виталий Рымашевский в интервью сайту БХД.