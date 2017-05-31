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Шарапова профинансировала строительство корта в Гомельской области

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  • 31.05.2017, 19:22
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Фото: baaghi.tv

Известная теннисистка с белорусскими корнями выделила $45 тысяч долларов на строительство корта.

В Гомельской области идет строительство теннисного корта, которое профинансировал благотворительный фонд Марии Шараповой.

Об этом сообщает издание «Народная воля».

«Мы подготовили проект, его одобрила Мария Шарапова, ее именной благотворительный фонд выделил нам 45 тысяч долларов на строительство, — рассказала директор средней школы деревни Козелужжа Светлана Борисенко. — Как известно, Мария родилась в России, но ее родители долго жили в Беларуси, в Гомеле до сих пор живет ее бабушка.

Мария часто финансирует проекты в районах, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. Еще она платит стипендии одаренным детям из белорусских школ. Знаю, что в Гомельской области не только мы получили помощь от фонда. Мария не жалеет средств на благотворительность».


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