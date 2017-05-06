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Пьяный житель Молодечно «заминировал» площадь города

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  • 6.05.2017, 21:41
Фото: Край.by

51-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

4 мая житель Молодечно сообщил, что заминировал площадь «Старое место». На место выехали специалисты, но взрывного устройства не нашли, сообщает tut.by со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

По предварительным данным, ложное сообщение сделал 51-летний мужчина, в тот момент он был пьян. Ранее местный житель уже был судим по ст. 206 Уголовного кодекса (Грабеж).

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 (Заведомо ложное сообщение об опасности). Санкция статьи — от штрафа и вплоть до 5 лет лишения свободы.


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