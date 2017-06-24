В белорусской деревне Бездеж собрали уникальную коллекцию фартушков 24.06.2017, 12:28

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Фото: sb.by

Именно по тканым нарядам кавалеры узнавали модниц из Дрогичинского района.

Платье — еще не наряд без сопутствующих аксессуаров. Это правило представительницы прекрасного пола усвоили еще лет сто назад. Тогда, правда, такого изобилия для декора костюмов не было. Поэтому модницам приходилось выкручиваться — делать эти аксессуары и предметы гардероба собственноручно. Отличным дополнением как к повседневному, так и к выходному наряду становились фартушки. Вышитые крестиком или гладью, выбеленные и отглаженные, они придавали даме особый шарм и подчеркивали индивидуальность. Ведь каждая хозяйка создавала свой неповторимый, уникальный узор. Славились ткаными и вышитыми элементами гардероба и бездежские сельчанки, пишет sb.by.

В фондах музея народного творчества «Бездежский фартушок» Дрогичинского района сохранилось более трех сотен уникальных нарядов XIX — начала XX веков. При этом нет здесь двух одинаковых — их узор всегда создавался в единственном экземпляре.

Фото: sb.by

У каждой хозяйки в Бездеже в сундуке маленький музей — в его «запасниках» можно отыскать фартушки на все случаи жизни. С этих сундуков и начал свою историю, пожалуй, один из самых необычных музеев страны, который открыл двери для посетителей еще в 1999 году. Здесь собран богатый материал ткачества и вышивки жителей самого Бездежа и близлежащих деревень — 326 фартушков ручной работы!

У директора музея Марии Остапович, например, свой неповторимый наряд: фартук украшен красными линиями, которые создают интересный узор. Еще одного такого в коллекции не найдешь. Неудивительно, ведь каждая хозяйка к созданию тканого шедевра подходила с фантазией.

— Украшением передников сельчанка занималась только тогда, когда на душе было спокойно: в доме порядок и лад, дети сытые, скотина накормлена. Однако традиционных узоров — орнамента — на наших фартушках вы не найдете. Бездежские сельчанки предпочитали цветочные мотивы. Почему? В основе украшения — то, что они видели вокруг себя. Природную красоту переносили на ткань, — останавливается на особенностях местного убранства Мария Михайловна.

Фото: sb.by

Помимо украшений у фартушков, еще несколько особенностей, которые отличают предметы гардероба от схожих из других регионов. Бездежские наряды всегда тонкие и выбеленные. Тонкость достигалась за счет технологии производства льняных нитей. Ткались фартушки только из тех ниток, которые, собранные 300 штук вместе, могли пройти через обручальное кольцо. А чтобы равномерно отбелить полотно, его выкладывали под палящее солнце.

— Как-то проводили эксперимент: пробовали отбелить льняное полотно современными средствами. Осветлилось неравномерно, пятнами. Не помогла и стиральная машина. А наши бабушки ведь добивались идеального результата, — удивляется директор музея. — И мужчины всегда говорили, что бездежских женщин можно узнать издалека именно по фартушку. Наши убранства более короткие и широкие, и закрывали не только перед, но и стороны юбки.

Фото: sb.by

В коллекции музея передники на любой вкус — выдержанные (с минимальной вышивкой) и богато украшенные. Оказывается, у каждого из них свое предназначение. В пост, например, не принято было наряжаться, поэтому и фартуки хозяйка выбирала простые. А вот к большим церковным праздникам из сундуков доставали самые роскошные модели. «У каждой уважающей себя девушки в гардеробе должно было быть двенадцать самотканых фартушков. Почему именно столько? В церковном календаре насчитывается такое количество праздников, и к каждому из них — соответствующий наряд, который надевался лишь раз в году. На Пасху, предположим, один комплект, на Крещение — другой. Вообще, считалось неприличным выходить на улицу без фартука, это все равно, что появиться в свет без головного убора, — поясняет модные нюансы вековой давности Мария Остапович.

Фото: sb.by

Интересный факт: когда в Бездеже девушка выходила замуж, в приданом обязательно присутствовало 20—30 передников. Если их еще больше, значит, невеста зажиточная и трудолюбивая. Характеристики подходящие, ведь собрать такой гардероб непросто. Порой на один фартушок уходил целый год! Много времени требовал и декор. Кстати, еще до появления цветных ниток хозяйки окрашивали их сами. Для этого использовали подручные и природные материалы. Чтобы получить черную нить, к примеру, ее опускали в растворенную смолу, которая и напитывала пряжу. Для красного цвета в ход шли шишки ольхи, луковая шелуха и кора дуба.

Фото: sb.by

Сейчас бездежский фартушок — уже бренд. Его знают в Беларуси, дальнем и ближнем зарубежье, а недавно льняные убранства побывали в российской Туле и Туркменистане.

Действительно, ткачество в деревне возрождается: здесь с удовольствием вечерами занимаются этим старинным искусством. Обычно из полотна сельчанки шьют наволочки и простыни, которые используют не только дома, но и отдают родным и друзьям-горожанам. Интерес к тканым фартушкам, льняным сорочкам проявляют и нынешние модницы. Заказы на хэнд-мейд поступают даже из Минска. За дело местные умелицы берутся охотно, ведь сейчас на одну сорочку уходит уже не год, а лишь несколько недель. Стоит такой элемент гардероба всего 60 рублей. Для уникальной вещи ручной работы — совсем недорого. Современные дизайнеры, думаю, вполне согласятся. Подтвердят и то, что цветочные мотивы на льне — последний писк моды. Выходит, бездежские сельчанки всегда в тренде.