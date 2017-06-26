Российских кавээнщиков задержали в Гомеле за спиннер 13 26.06.2017, 17:23

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«Захватывающие» приключения нашли себе в Беларуси кавээнщики из тюменской команды «Союз».

В воскресенье трое россиян и их местные знакомые сидели в живописной части города рядом с областным УВД — некоторые на бордюре, кто-то на брусчатке пустой парковки. «Сейчас хайпанем», — безрассудно сообщил, раскручивая спиннер, один из них, после чего к компании подъехала милицейская машина. Потом вторая..., пишет onliner.by.

Тюменцы Елена Гущина, Александр Алымов и Артем Муратов приехали в Гомель для участия в выпускном вечере одного из вузов. Мирно общались, когда рядом остановился экипаж департамента «Охрана».

— Наверное, дежурный увидел, что мы что-то крутим, и вызвал подкрепление, — делится впечатлениями Александр. — Выглядели серьезно: шлемы, дубинки. Но все по-доброму, поняли, что это бредовая ситуация.

Позже приехала еще одна машина. На ней россиян повезли в Центральный РОВД — показывать спиннер начальству. Особенно гостей страны умилило то, что в багажнике сидела овчарка.

— В райотделе мы пробыли недолго, минут 40. Оформляли строго по протоколу, потому что, раз был вызов, должен быть отчет. Но, конечно, ни к какой ответственности нас не привлекли — за отсутствием состава «преступления».

Чувство, которое все еще вызывают у некоторых модные крутелки, — смесь подозрительности и ужаса, переходящие в восторг и зависимость. Отсюда такая живая реакция.

«Мы спиннер-хулиганы и беспредельщики!» — уточнила Елена Гущина.

В то же время вся эта история немного похожа на постановку с целью создания пресловутого хайпа. Возможно, понять, что произошло, поможет комментарий УВД — там обещали разобраться.