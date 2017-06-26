Гомельская фабрика выпускает футболки с рецептами белорусских национальных блюд 2 26.06.2017, 23:04

«Гастрономические» футболки содержат рецепты драников, клецок и холодника.

В 2016-м дизайнеры ОАО «8 Марта» добавили каплю в волну мейнстрима, создав линию вышимаек с принтами с национальными символами и белорусским орнаментом, пишет gomel.today.

В этом году креативные работники гомельского предприятия пошли ещё дальше. Хитом весенне-летней коллекции под названием «Простая беларуская ежа» стала серия футболок, на которые нанесены принты рецептов национальных блюд «Дранiкi», «Халаднiк», «Клецкi».

— Трикотажная продукция имеет естественные природные свойства экологически чистого натурального хлопкового полотна, — отметила начальник управления маркетинга и разработки ассортимента ОАО «8 Марта» Светлана Дмитриченко. — Наши изделия пользуются высоким спросом у туристов и гостей Беларуси. Футболки покупают как сувенир или памятный подарок друзьям и близким.

По словам Светланы Дмитриченко, ассортимент футболок с национальной символикой планируется расширять и дополнять новыми принтами.

К слову, ОАО «8 Марта» ежемесячно выпускает для молодёжи и взрослого населения две тысячи изделий, сделанных по мотивам традиционного белорусского искусства, и одну тысячу — для детей.