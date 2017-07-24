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Фотофакт: пьяный бесправник в Бресте убегал от ГАИ на спущенных колесах

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  • 24.07.2017, 21:19
Фото: gaibrest.by

Водителя c тремя промилле алкоголя сумел задержать очевидец.

В Бресте вечером 23 июля очевидцы заметили пьяного водителя Audi. Свидетели вызвали ГАИ, а до приезда сотрудников следовали за нарушителем, не давая ему скрыться, сообщает ГАИ региона.

По словам очевидца, водитель Audi сначала врезался в остановку на улице Грибоедова, но скрылся с места ДТП. Затем он поехал по Варшавскому шоссе. Свидетель ДТП поехал следом за Audi. По его словам, машина нарушителя двигалась со скоростью не меньше 70 км/ч на спущенных колесах. Доехав до пересечения улиц Ковельской и Варшавское шоссе, автомобиль от полученных в движении повреждений (двигался буквально на дисках), остановился.

Ехавший за ним очевидец оставался рядом с водителем до прибытия экипажа ГАИ, не давая ему возможности скрыться.

В ходе проверки выяснилось, что 30-летний водитель поссорился с женой, выпил и уехал. Медицинское освидетельствование подтвердило у водителя факт алкогольного опьянения — 3,03 промилле.

Примечательно, что в январе 2016 г. мужчина был лишен права управления автомобилем в соответствии с ч.1 ст. 18.16 (Управление ТС в состоянии опьянения) сроком на три года.

В отношении нарушителя составлены шесть протоколов: за управление авто в нетрезвом виде, за отсутствие водительского удостоверения, нарушение ПДД, управление ТС в неисправном состоянии и т.д.


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