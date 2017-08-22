Школы Молодечно перевели на новый график 10 22.08.2017, 7:54

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Иллюстрационное фото

Начало занятий с 8.00 отменили даже в учреждениях, работающих в две смены.

С 1 сентября уроки в школах Молодечненского района будут начинаться в 9.00 в учебных заведениях с одной сменой и в 8.30, если школа работает в две смены.

– Я считаю, что никаких трудностей изменение в начале учебного дня ни детям, ни родителям не создаст, – сказала kraj.by начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома Инна Драпеза. – В каждой школе с 8.00 будет работать дежурный педагог, который присмотрит за детьми до начала уроков. Так же, как это делается в детских садах, в которые родители могут приводить детей к 7.00, а завтрак у них в 8.30 или 8.45.

По словам Инны Драпезы, в большинстве сельских школ занятия идут в одну смену. В одну смену таже учатся средние и старшие классы городских гимназий. В них только начальные классы занимаются в две смены.

В городских школах – по две смены занятий, а значит уроки в них будут начинаться в 8.30.

– В первую смену, в основном, пойдут первые-вторые, а также пятые классы, – поясняет наша собеседница. – Родителям нужно вести в школу только своих маленьких детей. А пятиклассник – ребенок уже взрослый и самостоятельный. Он больше поспит, встанет собираться в школу, когда папа с мамой ушли на работу, ему спешить на надо, он один, и ванная комната свободная.

В связи с тем, что уроки теперь будут начинаться на час или полчаса позже, сократится время перемен между занятиями.

Инна Драпеза рассказала, что все равно сохранятся одна или даже две большие перемены – чтобы школьник отдохнул или перекусил. Если обычная перемена будет длиться 10 минут, то большая – 15-20 минут.

– Отмечу, что каждая школа при этом выбирает для себя свой режим занятий, – сказала начальник отдела образования. – Например, можно регулировать время начала занятий во вторую смену. Обычно они начинаются в 14.00 и продолжаются до 18.00. Но, если расписание уроков первой смены позволит начать занятия во второй половине дня раньше, то вторая смена может быть с 13.00 до 17.00.

В молодечненской СШ №5 в первую смену, т.е. с 8.30, будут учиться 1-е, 2-е, 5-е, 9-е, 10-е и 11-е классы. Соответственно, во вторую – 3-и, 4-е, 6-е, 7-е и 8-е.

Директор СШ №5 Евгений Макаревич рассказал:

– Каждая школа выбирает для себя сама, какие классы и в какую смену будут ходить на занятия. Это зависит от загруженности учителей и кабинетов. Для родителей, чьи дети начинали учиться в 8.00, а теперь уроки будут начинаться в 8.30, определенные трудности, конечно, есть. Если папа на заводе станок включает в 8.00, то ребенка он раньше приводил в школу к 7.30 и успевал на работу. Теперь ему нужно приводить ребенка в 8.00, чтобы отдать его дежурному учителю, и на работу он будет вынужден опаздывать.

В пятой школе, по словам ее директора, и раньше, когда уроки начинались в 8.00, учителя приходили на работу к 7.30, чтобы встретить детей.

– Сейчас родители нам задают вопрос: а что же делать теперь, когда школа будет открываться в 8.00, – говорит Евгений Макаревич. – Мы их успокаиваем, обещаем решить проблему и встретить учеников начальных классов не в 8.00, а в 7.30, как раньше. Естественно, я могу отвечать только за свое учебное заведение. Как будет в других школах, не знаю.

Инна Драпеза отметила, что окончательные расписания занятий в каждой из школ Молодечно и района будут утверждены накануне начала учебного года, 30 августа.