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«Неман» одолел «Вену» в хоккейной Лиге чемпионов

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  • 25.08.2017, 22:12

Гродненский клуб одолел австрийскую команду в овертайме - 5:4.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов ИИХФ в квартете «С» гродненский «Неман» в овертайме одолел «Вену Кэпиталз» со счетом 5:4, передает «Прессбол».

Неман — Вена — 5:4 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 1:0)

Неман: Трус; Бадун — Коршунов (C), С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Дорофеев — Хоромандо, Лисичкин — Пасют — Стефанович; Метлюк — Еронов, Жидких - Богдановский — Клименко; Левша — Ремезов — Кислый; Марченко, Степанов.

Вена: Ламоре; Клубертанц — Фрэйзер, Самсон — Хольцапфель — Полластроун; Маккирнан — Броклхерст, Роттер — Воз — Недль (C); Лакос — Хакль, Тессье — Шарп — Фишер; Хартль — Гросслерхер — Бауэр; Петер, Нисснер.

Шайбы: 1:0 — Коршунов (Боярчук, С.Малявко, 0.28 — бол.). 1:1 — Шарп (Хольцапфель, 17.33 — бол. 4Х3). 1:2 — Полластроун (Фрейзер, 17.47). 2:2 — Стефанович (Пасют, Дорофеев, 35.17 — бол.). 2:3 — Клубертанц (Воз, 35.33). 3:3 — Левша (Ремезов, 45.28). 4:3 — С.Малявко (Боярчук, 49.13). 4:4 — Маккирнан (Броклхерст, Тессье, 52.20). 5:4 — Жидких (Пасют, 61.23).

Турнирное положение в группе С: «Йювяскюля» — 3 очка (1 матч), «Неман» — 2 (1), «Вена Кэпиталз» — 1 (1), «Цуг» — 0 (1).


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