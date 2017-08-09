Гомельчане: Нужно бить в набат 1 9.08.2017, 22:23

Фото: tut.by

Жители улицы Тимофеенко в Гомеле начали борьбу за за сохранение зеленой зоны.

Как стало известно местным жителям, администрация Железнодорожного района вновь проводит общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции многоэтажного жилого дома, пишет сайт «Сильные новости».

В 2015 году жители Тимофеенко собрали более 700 подписей под коллективным обращением к властям с призывом не проводить уплотнение застройки. На встрече в горисполкоме в 2015 году инициативная группа указала на ряд недостатков, которые отрицательно скажутся на ситуации в районе. Тогда проблема не была решена в пользу горожан, и сейчас власти вновь объявили о намерении построить дом.

8 августа жители Тимофеенко вновь собирали подписи под коллективным обращением к властям. Они указывали, что при строительстве будет нарушено законодательство (градостроительные и санитарные нормы), будет уничтожена зеленая зона, дети лишатся игровой площадки, возрастет нагрузка на старые коммуникации, и так далее.

«Хоть бы что-то осталось нашим детям, хоть какой-то зеленый оазис среди всего этого скопища домов. У нас старый район, стоят пятиэтажные дома, которые окажутся как в колодце, и на первых этажах мы будем сидеть и света божьего не видеть. Мне хотелось бы знать — неужели наши слова, наши собрания, наши подписи не находят никакого отклика?», — высказалась жительница дома № 22 Светлана Никифоренко, которая живет здесь с 1970 года.

Ее соседка Лариса, жительница дома № 18, считает, что «лепить тут дом некуда», и власти своими планами на уплотнение нарушают все возможные нормы, не учитывая мнения местных жителей.

«Людей обманывают, с 2015 года. Специально тянули время, люди поутихли. А сейчас опять взялись за уплотнение. Нам всем шли письма, что ситуация на контроле, ничего строиться не будет, и вот опять обман», — возмущена жительница улицы. «Надо бить в набат», — заявила она.

Пенсионерка Ирина считает, что вопросов с 2015 года осталось очень много: разведка почвы, коммуникации, транспортная развязка, нагрузка на поликлинику, детские сады и школы. «Говорят — проект дорабатывался, но никакой доработки не было, он лежал под сукном, ждали, пока люди успокоятся, сейчас опять взялись за уплотнение», — отметила пенсионерка.

Некоторые гомельчане живут здесь по пятьдесят лет, и еще школьниками сажали деревья, которые сейчас планируется вырубить.

9 августа инициативная группа посетит администрацию Железнодорожного района, чтобы оставить там коллективное обращение.