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Доярка из «Городца» отстояла свои права

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  • 29.09.2017, 11:53
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Анатолий Джига

Бывший кобринский милиционер Джига вынужден был забрать назад свои слова об «оскорблении».

В Кобринский районе судили доярку хозяйства «Городец-Агро» якобы за «оскорбление» бывшего милиционера.

Майор милиции в отставке - юрист хозяйства «Городец-Агро» Анатолий Джига примирился в суде Кобринского района с дояркой этого хозяйства Ольгой Сыщеницей.

Он обратился в милицию с жалобой после показа видео в Интернете под названием «Начальник пьет, доярки дуют».

На Ольгу Сыщеницу было возбуждено административное дело за «оскорбление». Хотя главная мысль на видео была о беспределе в хозяйстве.

«У нас очень много проблем. Мы поили молоком «экстра» телят. Нам за это не платили. И я подняла вопрос. Позвонила людям. Сергей Дмитриев сделал репортаж. И теперь меня вызвали в суд за «клевету» и «оскорбление», - рассказала Ольга «Радыё Рацыя».

Присутствующие на суде в поддержку Ольги Сыщеницы считают, что дело началось совсем по другой причине.

Говорит общественный активист Александр Мех: «Скорее всего, этот конфликт, который разгорелся в «Городец-Агро», связан с тем, что они просто решили ее каким-то образом выжить из «Городца», чтобы она не поднимала свой голос, чтобы она не отстаивала свои права. Речь идет о краже молока. Может не о краже, а о каких-то злоупотреблениях, но об этом никто не говорит».

По словам Александра Меха, в 2011 году майор Анатолий Джига задержал его в поликлинике за разговор с людьми в очереди об экономике. Отвез в отдел и вызвал КГБ.


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