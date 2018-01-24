Фотофакт: Японцы удивляют весь мир своими снеговиками 2 24.01.2018, 17:38

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Недавно в Японии прошли такие обильные снегопады, каких местные жители не припомнят вот уже несколько лет.

Однако, несмотря на хаос на дорогах и в аэропортах, неунывающие японцы нашли себе занятие и принялись лепить снеговиков, выкладывая результаты своего творчества в интернет. И если вы думаете, что люди стали делать знакомые всем фигуры, используя морковку вместо носа, ведро вместо шляпы и палочки вместо рук, то вы сильно ошибётесь, пишет 120.su.

Традиционный японский снеговик вообще отличается от своих собратьев из других стран. «Юки-Дарума» (то есть «снеговик» по-японски) олицетворяет собой божество, приносящее счастье, и лепится лишь из двух снежных «слоёв», а не из трёх.

Впрочем, многие современные жители страны оставили в покое древнюю мифологию и принялись творить персонажей фильмов, мультиков, а то и вовсе существ и зверей, живущих в их собственной фантазии.

Многие пользователи интернета, полюбовавшись на оригинальные скульптуры, со вздохом признали, что теперь куда меньше гордятся снеговиками с носом-морковкой, которых слепили они сами.