Белорус Никита Бодяковский выиграл в покер почти $20 миллионов 26.10.2018, 12:31

Никита Бодяковский на турнире Super High Roller Bowl

Фото: Дрю Амато, pokernews.com

Наш соотечественник отличился на турнире в Чехии.

Белорус Никита Бодяковский снова отличился в серии World Series of Poker Europe в чешском Розвадове. Он стал четвертым в турнире €25,500 No-Limit Hold’em Super High Roller, сообщает belmir.by.

В соревнованиях, которые проходили 24-26 октября, приняли участие 133 игрока, каждый из которых внес в банк 25,5 тысячи евро. Призовой фонд в результате составил 3,2 млн евро.

Бодяковского выбил из турнира его будущий победитель Майкл Аддамо из Австралии. По итогу белорус получил 266,7 тысячи евро призовых, а австралиец, одолев еще француза и немца, – 848,7 тысячи.

Учитывая нынешний выигрыш, общая сумма, завоеванная Никитой за всю карьеру в «живом» покере, преодолела отметку в 19 млн долларов.

Тем временем, серия World Series of Poker Europe в Розвадове продолжается, и впереди еще есть пара турниров с большими ставками, в которых он может принять участие.

А это значит, учитывая блестящую игру Бодяковского в последнее время, что уже в ближайшие дни при удачном раскладе белорус имеет шансы достичь рубежа в 20 млн долларов.

Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.