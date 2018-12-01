Кампания против строительства завода под Брестом попала в шорт-лист престижной премии 1.12.2018, 15:46

Жители Брестского региона поборются за звание лучшей правозащитной кампании/инициативы года.

Кампания против строительства под Брестомаккумуляторного завода попала в шорт-лист Национальной премии белорусских правозащитников, пишет «Брестская газета».

Жители Брестского региона поборются за звание лучшей правозащитной кампании/инициативы года. Их соперник – инициатива «Правозащитники против смертной казни».

Итоги премии станут известны 10 декабря в День принятия «Всеобщей декларации прав человека».

«Эта общественная кампания – событие 2018 года не только для Бреста, но и всей Беларуси. Она актуализировала для людей множество правозащитных проблем: от права граждан принимать участие в ведении государственных дел, права общественности на доступ к экологической информации до свободы выражения своего мнения и свободы мирных собраний. Обычные люди в рамках этой кампании учатся правам человека и способам их защиты. При этом учеба эта происходит не на семинарах, а через действие. Кампания продолжается, так как завод пока не закрыт, но результаты уже есть: активисты добились вывоза более 10 тысяч тонн свинцовых отходов из поселка Зеленый Бор Ивацевичского района Брестской области», –прокомментировал выдвижение кампании в шорт-лист правозащитник Роман Кисляк, который был лауреатом премии в 2009 году.

Национальная премия белорусских правозащитников за достижения в области прав человека была учреждена в 2008 году «Правозащитным альянсом». С 2011 года премия является общей от всей белорусского правозащитного сообщества, которая за защиту ценностей прав человека ежегодно отмечает «Правозащитника года», «Журналиста года», «Адвоката года» (до 2015 года) и с 2016 года – «Компанию/инициативу года».

Напомним, кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр» развернулась в Бресте с начала года. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец этого года. По последним данным, первая партия аккумуляторов будет выпущена в начале нового года. Мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.