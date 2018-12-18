Фотофакт: Что пишут чиновники во время заседания Лукашенко 9 18.12.2018, 20:58

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Видеооператор ОНТ случайно снял «конспект» чиновника.

Сегодня диктатор Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о развитии летних видов спорта.

Видеооператор гостелеканала ОНТ случайно снял, что пишут чиновники во время заседания Лукашенко.

На кадрах видно, как один из чиновников пишет: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…». Далее кадры уже показывают другую картину.

Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время заседания Лукашенко.



"Бабла мала, нет мерседесов, телки на задне…” pic.twitter.com/juVKrRaCgB — Чай з варэннем (@belteanews) 18 декабря 2018 г.

На видео конспект белорусского чиновника смотрите с отметки 0:24.

P.S. Спустя несколько минут после публикации новости на сайте Charter97.org ОНТ удалил видео со своего канала на YouTube.