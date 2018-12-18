Фотофакт: Что пишут чиновники во время заседания Лукашенко

Фотофакт: Что пишут чиновники во время заседания Лукашенко9
- 18.12.2018, 20:58
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Видеооператор ОНТ случайно снял «конспект» чиновника.
Сегодня диктатор Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о развитии летних видов спорта.
Видеооператор гостелеканала ОНТ случайно снял, что пишут чиновники во время заседания Лукашенко.
На кадрах видно, как один из чиновников пишет: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…». Далее кадры уже показывают другую картину.
Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время заседания Лукашенко.— Чай з варэннем (@belteanews) 18 декабря 2018 г.
"Бабла мала, нет мерседесов, телки на задне…” pic.twitter.com/juVKrRaCgB
На видео конспект белорусского чиновника смотрите с отметки 0:24.
P.S. Спустя несколько минут после публикации новости на сайте Charter97.org ОНТ удалил видео со своего канала на YouTube.