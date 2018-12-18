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Фотофакт: Что пишут чиновники во время заседания Лукашенко

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  • 18.12.2018, 20:58
  • 4,872

Видеооператор ОНТ случайно снял «конспект» чиновника.

Сегодня диктатор Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о развитии летних видов спорта.

Видеооператор гостелеканала ОНТ случайно снял, что пишут чиновники во время заседания Лукашенко.

На кадрах видно, как один из чиновников пишет: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…». Далее кадры уже показывают другую картину.

На видео конспект белорусского чиновника смотрите с отметки 0:24.

P.S. Спустя несколько минут после публикации новости на сайте Charter97.org ОНТ удалил видео со своего канала на YouTube.


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