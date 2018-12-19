Трамп приказал вывести все американские войска из Сирии 8 19.12.2018, 19:30

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Президент США, что поставленные цели по победе над ИГ в этой стране достигнуты.

Президент США отдал приказ о выводе всего американского военного контингента из Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника. Агентство при этом не указывает место работы своего собеседника, передает РБК.

По словам чиновника, Пентагон уже выполняет задачу по срочному исполнению поручения Трампа.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что вывод войск уже стартовал. Случившееся он назвал переходом к новой фазе кампании в Сирии, сообщает агентство Reuters. При этом представитель администрации подчеркнула, что в случае необходимости США будут готовы защитить свои интересы в этой стране.

В Белом доме указали также, что помимо военных Сирию покинут и сотрудники Государственного департамента. Домой они должны отправиться в течение ближайших суток.

Собеседник агентства Reuters рассказал, что вывод войск займет от 60 до 100 дней, а завершится он после завершения последней операции против оставшихся отрядов ИГ. Речь идет о занятии небольшого населенного пункта Хаджин на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. По одной из версий именно там могут скрываться оставшиеся в живых лидеры группировки.

Ранее американский президент в своем Twitter заявил, что США одержали победу над «Исламским государством». Борьба с боевиками ИГ была «единственной причиной пребывания там наших войск», — сообщил Трамп. О том, что он отдал приказ о выводе контингента, президент при этом не упомянул.

О том, что Белый дом принял решение вывести из Сирии всех военнослужащих — всего 2 тыс. человек — сообщил источник Washington Post в Пентагоне. По его словам, операция должна быть проведена в максимально сжатые сроки.

Также о принятом решении сообщили The Wall Street Journal и агентство Reuters. WSJ указывала, что подготовка к выводу войск началась в северо-восточной части Сирии, а принципиальное решение стало следствием переговоров между Вашингтоном и Анкарой. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерении начать военную операцию против союзных США Демократических сил Сирии, костяк которых составляют сирийские курды.

Принятое решение о выводе противоречит последним заявлениям американских военных. Так, 13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что борьба с «Исламским государством» «еще не закончена», а Демократические силы Сирии (альянс сил вооруженной оппозиции в Сирии, костяк которого составляют сирийские курды) остаются «преданным партнером» Вашингтона в борьбе против боевиков. Он предостерег Турцию от односторонней операции на северо-востоке страны.

11 декабря спецпредставитель американской администрации в штабе антитеррористической коалиции Бретт Макгерк заявил, что в случае победы над ИГ нельзя просто так уйти, не подготовив местные силы безопасности. В противном случае террористы могут вернуть утраченные позиции.

Сейчас в Пентагоне никак не комментируют решение Трампа, ограничиваясь заявлениями о решимости и дальше работать вместе со своими союзниками в регионе.

С критикой вывода войск уже выступили сенаторы Марк Рубио и Линдсей Грэм. Последний назвал, что отсутствие американского контингента в Сирии станет огромной победой не только ИГ, но также России, Ирана и диктатора Башара Асада.