Хата плоховата 2 Кирилл Нежданский

2.12.2018, 19:17

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Кадры из белорусского строительства разбежались по соседним странам.

На протяжении кризиса 2015-17гг. строительная отрасль РБ почти не подавала признаков жизни - как легла на бок, так и лежит до сих пор. Неоднократно звучавшие на уровне cовмина и Минстройархитектуры благостные прогнозы не оправдались: стройкомплекс, пожалуй, в наименьшей по сравнению с другими отраслями степени демонстрирует волю к восстановлению. За дело взялся сам Лукашенко, требующий от строительства положительной динамики.

23 ноября Лукашенко собрал республиканский семинар-совещание о повышении эффективности строительного комплекса, сразу пообещав, что отныне подобные «вертикальные» семинары будут проводиться не реже 1 раза в полгода: «Это своеобразные пленумы ЦК. От этой формы массового и коллективного мозгового штурма тех или иных вопросов органами власти уходить не надо. Нужно перенимать все, что было лучшее в нашей истории».

У вас есть знакомые строители? Поинтересуйтесь, используют ли они массовый и коллективный мозговой штурм при возведении объектов или только перед сдачей? Пленум ЦК периодически собирают в бытовке? А зарплату им вовремя платят?

Это не праздные вопросы. Лукашенко в курсе, что редкий объект белорусские строители сдают в срок, и связывает это с качеством менеджмента: «Работа руководителя отвратительная. Я уже не говорю об эффективности того или иного предприятия». Так, может, сменить принципы отбора и подготовки кадров?

В общем, текущее состояние стройкомплекса, смирно лежащего на боку, во многом обусловлено нерелевантными управленческими решениями: «За минувшую пятилетку снижены качественные показатели по всей отрасли. Уменьшился ее вклад в ВВП, допущено падение объемов подрядных работ, возведения жилья, обостряются проблемы неплатежей, ухудшается финансовое положение стройорганизаций... В результате кризиса 2014-15гг. была потеряна значительная часть заработанных средств. Объем бюджетных инвестиций значительно снизился».

Собственно, при любом кризисе в первую очередь урезают инвестиции в строительные проекты. Другое дело, что кризис ведь кончился, а мужики-то и не в курсе, да, Александр Григорьевич?

Хата все время с краю

Дальше начинаются социально значимые парадоксы с жилищным строительством и единственно верной официальной статистикой: «Если с общей очередью в целом разобрались и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет.

Радоваться бы надо было, потому что решаем главнейшую демографическую задачу. А мы людям не можем в течение года, как было принято решение, выдать жилье». Стройкомплекс не в состоянии разделить с белорусами их тихие семейные радости.

Поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение года, по мнению главы государства, не просто не выполняется, а не выполняется повсеместно. В итоге Совмину, облисполкомам и Мингорисполкому поставлена задача увеличить объемы строительства для многодетных и «за два последующих года ликвидировать образовавшуюся очередь».

Ни шатко ни валко обстоит дело и с арендным жильем, на которое возлагалось столько надежд: за 6 лет построено лишь 745 тыс. кв.м - 2,5% от общего объема. 23 ноября Лукашенко вновь занялся рекламой арендного жилья: «Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих». Если такой спрос, то почему же медлит пресловутая Невидимая Рука Рынка? Отчего она силком не заталкивает робких белорусских девелоперов в эту нишу? Загадка, право слово.

В остальном вопросы жилищного строительства рассматривались в предсказуемом русле: строительство инфраструктуры - задача местных властей, комплексное развитие территорий, увлекательные кейсы с махинациями жильем, приоритет малоэтажной застройки перед высотной и т.п. Ну и, конечно, цена 1 кв.м, как же без нее? «1 кв.м с господдержкой не выше среднемесячной зарплаты». Иными словами, повестка дня в отрасли не меняется: почему-то должностные лица все время делают не то, чего требует Лукашенко, а нечто противоположное.

Жертвы модернизации

Очень показательный эпизод массового и коллективного мозгового штурма - подведение итогов модернизации производства стройматериалов, особенно цемента и стекла.

Итак, запасаемся попкорном: «Мы провели модернизацию домостроительных комбинатов. Нарастили их годовые мощности до двух с половиной миллионов метров изделий. Создали хорошую базу для строительства экономичных, энергоэффективных объектов. Но отдачи не получили».

Дальше повалили цифры: загрузка комбинатов вот уже 5 лет не превышает 50%; из 13 модернизированных ДСК эффективны единицы; экспорт строительных услуг в 2018г. сократился почти в 2 раза...

То, что, возможно, не было вполне ясно Лукашенко при модернизации деревообработки в 2012-13гг., в случае со стройсектором видно без всякой оптики: качество и мотивация управленческого персонала исключают успешную хозяйственную деятельность предприятий, сколько их ни модернизируй. «Суммарные убытки 3 цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в 2 раза и составили BYN220 млн. Задолженность по кредитам и займам - более $1 млрд.», - признал Лукашенко. Мощности по производству цемента загружены на 70-80%, импортного цемента в страну ввезено около 0,5 млн. т, «два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос».

Представьте теперь такую ситуацию в частном секторе - неудовлетворенный спрос при наличии мощностей и внешнего финансирования.

Производителям стройматериалов велено нарастить экспорт и потеснить монополизировавшие его, по мнению Лукашенко, коммерческие компании.

Традиционный управленческий вид спорта белорусских руководителей - выбивание дебиторской задолженности: «До сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОТ). Я жду решения этого вопроса. Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу». О, эта врожденная порядочность и синеокая наивность белорусских крепких хозяйственников, которых при малейшей попытке нарастить экспорт строительных услуг за пределы страны немедля кидают на денежку! А ведь столько помпы и ложного пафоса было с тем же Гарлыкским ГОТ... Неужели и сейчас Лукашенко придется решать этот вопрос на высшем уровне - с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым?

Отдайте деньги строителям

Лукашенко затронул и проблему оттока специалистов за рубеж. Если специалисту выгоднее обшивать балконы вагонкой в Латвии, чем по три года ждать зарплаты на родине, он, конечно, соберет чемоданы. На этот раз Лукашенко не только детально проанализировал кадровую составляющую ситуации в отрасли, но и весьма категорично заявил: «Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один - платите им нормально. Сократите на 1,5-2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет».

По коррупционной составляющей жилищное строительство может соперничать только с двумя отраслями - дорожным строительством и культурой. При этом на протяжении десятилетий отрасль, где каждый мешок цемента отбивается многократно, государство усердно накачивало бюджетными деньгами. Сейчас Лукашенко предупреждает:

«На господдержку в виде денег или списания долгов даже не рассчитывайте! Это почти нереально!». Но менеджмент отрасли, уже несколько лет находящейся в состоянии анабиоза, развращен легким доступом к финансированию. Да и мешок цемента у него всегда под рукой...

Расчет Лукашенко на то, что строительство снова выступит локомотивом, вытягивающим экономику из кризиса, практически оправдан и вполне рационален. Но маловероятно, что он сработает в ситуации, когда внешнее финансирование дорого, спрос практически убит, а кадры разбежались по окрестным странам. Остались только универсальные белорусские менеджеры, с одинаковым успехом торгующие цементом или стеклом и возводящие горно-обогатительные комбинаты за тридевять земель. Но этому менеджменту, похоже, уже не верит и сам Александр Григорьевич.

Кирилл Нежданский, «БелГазетa»