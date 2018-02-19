В Бресте протестующие выдвинули ультиматум 8 19.02.2018, 14:59

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Активисты и жители города готовы выйти на центральную площадь.

Противники аккумуляторного завода «АйПауэр», который сейчас строится в СЭЗ «Брест», заявили, что если в течении недели власти Бреста и области не прекратят строительство завода, то они готовы вынести свой протест на главную площадь города, пишет «Брестская газета».

При этом они ссылаются на статью 35 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Беларуси, гарантируется государством. Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом.

Как подчеркнул юрист и правозащитник Роман Кисляк, на подобные действия людей подталкивает бездействие властей в этой ситуации.

«Когда не работают правовые нормы, когда на обращения в госорганы идут отписки, естественно, чувство справедливости, борьба за свои интересы и права заставляет людей уходить от правовых способов решения проблемы и переходить к более радикальным методам, в том числе протесту. То есть в этом виноваты сами власти», — уверен Кисляк.

Напомним, ранее активисты отправляли официальные обращения в горисполком и облисполком с предложением провести встречи по вопросам строительства аккумуляторного завода. Горисполком ответил, что объект относится не к его компетенции, а облисполком заявил, что строительство завода ведется в соответствии с законодательством и оснований для временного запрета строительства нет. По поводу встречи с людьми

Пока под Брестом строится завод аккумуляторных батарей, в городе и районе развернулась масштабная кампания против появления этого завода в СЭЗ. По состоянию на вечер 12 февраля собрано 33 576 подписей, однако сбор продолжался и после этого. В частности, в одном из оживленных мест города лишь за выходные было собрано 627 подписей. Планируется, что уже на этой неделе все собранные голоса против завода будут переданы вместе с обращением в администрацию Лукашенко.