Евгений Афнагель: Энергетика Марша рассерженных белорусов впечатляет 19.02.2018, 17:04

Евгений Афнагель

Такие жизненные уроки не забываются.

Об этом Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, комментируя прошедшие год назад массовые протесты против декрета №3:

- Несмотря на разные оценки количества участников Марша рассерженных белорусов, все сходились в одном — эта была самая массовая демонстрация, прошедшая в Минске после Площади 2010 года. Впечатляла энергетика акции. Особенно приятно было видеть огромное количество людей, которые ранее вообще никакого отношения к акциям оппозиции не имели. По их разговорам и поведению была видна готовность к решительным действиям, становилось понятно, что это только начало протестов. Так оно и вышло — Марш дал старт масштабным акциям по всей стране.

И количество людей, которые вышли на акцию 17 февраля, и энергетика акции, и последующие события были ожидаемыми. Еще осенью Белорусский Национальный Конгресс предупреждал, что вскоре начнутся серьезные социальные протесты. Недовольство, которое копилось на протяжении многих лет, удобренное издевательскими действиями властей, не могло не выплеснуться на улицу.

- Недавно был подписан новый «тунеядский» декрет №1. Какими могут быть последствия его исполнения?

- Я не уверен, что декрет №1 заработает. Ведь если это произойдет — люди снова выйдут на улицу. Общими усилиями нам удалось отменить декрет №3 — это первая серьезная победа народа над диктатором. Кроме того, Лукашенко заплатил высокую цену за подавление протестов — это касается и имиджевых потерь, и средств, потраченных на мобилизацию силовиков и спецслужб. Люди — и участники акций, и те, кто смотрел стримы с протестов - увидели, как работает солидарность, и чего можно добиться простым выходом на акцию протеста. А еще - поняли, как много тех, кто ненавидит режим, кто готов бороться. Такие жизненные уроки не забываются.

Успешный пример борьбы с декретом №3 теперь может быть применен для отмены любых неадекватных инициатив — от повышения «коммуналки», до автомобильного налога или роста цен. И это может быть не организованный протест, а стихийный бунт, когда никто не станет предлагать Лукашенко переговоры, как это было в прошлом году. Я был во многих регионах страны и вижу настроения людей. События 2017 года могут показаться Лукашенко «цветочками».