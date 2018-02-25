Жители Бреста вышли на главную площадь города 8 25.02.2018, 15:15

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Фото: tut.by

Брестчане потребовали прекратить строительство аккумуляторного завода.

25 февраля в Бресте больше 100 человек вышли на площадь Ленина в знак протеста против строительства аккумуляторного завода, сообщил tut.by правозащитник Роман Кисляк.

Акция началась в 12.00. По словам Романа Кисляка ее участники не разворачивали плакатов и не оглашали лозунгов, а стояли небольшими группами на центральной площади и обсуждали вопрос строительства завода.

В 13.00 на площади также начался праздник, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Спасатели провели показательные выступления и продемонстрировали готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций — это анонсировалось на сайте ведомства.

Около 13.30 протестующие разошлись.

После акции Роман Кисляк направил обращение в горисполком с просьбой предоставить план мероприятий на 2018 год для того, чтобы в случае подачи заявки на протестную акцию можно было избежать накладки с городскими праздниками.

Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Согласно отчету, промышленный новострой расположится с севера в 750 метрах от западной окраины деревни Хабы, с юго-востока в 1200 м от дачного поселка, с юга — в 1800 м от Щебрина, с запада — в 2500 м от Тельмы-2 и с востока в 2 км от реки Мухавец.

Сельчане узнали о строительстве завода из прессы и возмутились, почему власти Брестского райисполкома не поинтересовались их мнением по данному вопросу. Как оказалось, процедура общественных обсуждений проводилась еще в декабре 2016 года. Однако тогда «замечаний и предложений» от общественности не поступило. Как отмечают противники строительства, они об этой процедуре даже не знали, так как соответствующее уведомление публиковалось в районной газете «Заря над Бугом», которая выходит тиражом 3400 экземпляров, и на сайте издания.

Главное, что беспокоит сельчан, это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия».

22 февраля противники завода подали в Администрацию Лукашенко обращение с требованием приостановить строительство завода под которым подписались свыше 36 тысяч человек.