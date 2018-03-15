Польша направила запрос по аккумуляторному заводу в Бресте 1 15.03.2018, 14:15

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Против строительства завода протестуют жители Бреста.

В Бресте планируется строение аккумуляторного завода фирмы iPower, против строения которой выступают жители города, сообщает «Польскае Радыё».

Беларусь подписала трансграничную конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду. Согласно ей, если инвестиция может иметь значительное влияние на природу, то белорусская сторона должна об этом проинформировать Польшу.

Главное управление охраны окружающей среды Польши никакой информации на эту тему не получила.

В этом деле Главное управление имеет информацию только от Регионального управления в Люблине, в которое обратились обычные граждане, выражая свои опасения в деле строения аккумуляторного завода в Бресте.

В связи с этим польская сторона направила официальный запрос о планируемом строении завода. Пресс-секретарь Главного управления охраны окружающей среды Моника Якубяк говорит, что, согласно конвенции, Польша имеет право обсудить с соседями, может ли эта инвестиция негативно воздействовать на Польшу и жителей пограничной зоны.

Мэр Тересполя Яцек Данилюк слышал о строительстве завода, но не видит причин для беспокойства.