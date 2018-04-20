В Европарламенте призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России 2 20.04.2018, 15:29

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Уже 60 евродепутатов призывают правительства ЕС.

Немецкий депутат Европейского парламента от "Зеленых" Ребекка Хармс сообщила, что уже 60 евродепутатов призывают правительства ЕС не посещать чемпионат мира по футболу в России, пишет "Европейская правда".

Об этом она написала в своем Twitter.

"60 членов Европейского парламента просят правительства ЕС воздержаться от посещения чемпионата мира по футболу-2018. Мир, спорт и Путин? Невозможно", - отметила Хармс.

Ранее сообщалось, что 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России.

"Пока Путин продолжает нелегальную аннексию Крыма, удерживает украинских политических заключенных и поддерживает войну на востоке Украины, мы не можем делать вид, что этот турнир проводит наш добрый сосед", - говорится в письме.

В нем также отмечается, что отравление в Солсбери "было лишь последним случаем в перечне издевательств Владимира Путина над европейскими ценностями".