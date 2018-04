В Европарламенте призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России

60 MEPs ask EU governments to stay away from #FifaWorldCup2018 #Peace and #Sports and #Putin ? Impossible. Here our reasons https://t.co/bNJK9uyGug. https://t.co/TJRw79b9ni @GreensEP @BronisRopeLT @DariuszRosati @MichalBoni @StetinaEP @evanoconnell