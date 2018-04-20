В Европарламенте призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России

В Европарламенте призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России2
- 20.04.2018, 15:29
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Уже 60 евродепутатов призывают правительства ЕС.
Немецкий депутат Европейского парламента от "Зеленых" Ребекка Хармс сообщила, что уже 60 евродепутатов призывают правительства ЕС не посещать чемпионат мира по футболу в России, пишет "Европейская правда".
Об этом она написала в своем Twitter.
"60 членов Европейского парламента просят правительства ЕС воздержаться от посещения чемпионата мира по футболу-2018. Мир, спорт и Путин? Невозможно", - отметила Хармс.
60 MEPs ask EU governments to stay away from #FifaWorldCup2018 #Peace and #Sports and #Putin ? Impossible. Here our reasons https://t.co/bNJK9uyGug. https://t.co/TJRw79b9ni @GreensEP @BronisRopeLT @DariuszRosati @MichalBoni @StetinaEP @evanoconnell— Rebecca Harms (@RebHarms) 20 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России.
"Пока Путин продолжает нелегальную аннексию Крыма, удерживает украинских политических заключенных и поддерживает войну на востоке Украины, мы не можем делать вид, что этот турнир проводит наш добрый сосед", - говорится в письме.
В нем также отмечается, что отравление в Солсбери "было лишь последним случаем в перечне издевательств Владимира Путина над европейскими ценностями".