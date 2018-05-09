Названы лучшие продукты для укрепления нервов

Названы лучшие продукты для укрепления нервов1
- 9.05.2018, 13:56
Добавив их в рацион, можно значительно улучшить состояние нервной системы.
Если у вас «шалят» нервы, вы можете включать в свой рацион некоторые продукты питания для укрепления нервной системы и предотвращения таких расстройств, как беспокойство, раздражительность, стресс или депрессия, пишет health info.
Некоторые питательные вещества, такие как витамины группы В, магний или фосфор, помогут успокоить нервы постепенно и естественно.
1. Зеленые овощи
Чем зеленее и темнее листья овощей, тем полезнее они для нашей нервной системы, благодаря большому разнообразию питательных веществ, обнаруженных в этом пигменте.
Существует два способа употребления этих продуктов в необходимом количестве:
Сопровождайте основные блюда (обед и ужин) зеленым салатом, рукколой, кресс-салатом, цикорием и т. д. в качестве гарнира.
Пейте на завтрак или полдник зеленые смузи из овощей и фруктов (банан, клубника, ананас, папайя).
2. Овсянка
Овсянка — очень питательный злак, богатый витаминами, минералами, белком и клетчаткой. Он действует на нервную систему двумя различными способами:
Он оживляет нас и повышает запас энергии.
Помогает бороться с такими нервными расстройствами, как беспокойство или раздражительность
Мы можем есть овес в граноле, коктейлях, кремах, рагу, напитках и т. д.
3. Пивные дрожжи
Пивные дрожжи — отличная пищевая добавка для нервных людей.
Он содержит большое количество витаминов группы В и минералов, таких как кальций, фосфор, сера, магний или цинк.
Помимо борьбы с такими расстройствами нервной системы, как стресс или беспокойство, дрожжи также хорошее средство для решения проблем с кожей, волосами и ногтями.
Советуем принимать 1 ложку (10 г) в день, смешанную с соком, йогуртом или любой другой пищей.
4. Базилик
Это естественное средство для нервов, который также успокаивает симптомы психосоматического характера, такие как боль в желудке или расстройство пищеварения.
Его можно употреблять сырым, в виде травяного чая, в соусах и заправках для салатов или использовать его эфирное масло прямо на коже или ароматизировать расслабляющие ванны.
5. Грецкие орехи
Грецкие орехи — это природный антидепрессант.
Высокое содержание незаменимых жирных кислотах способствует производству серотонина, мощного нейротрансмиттера, который вызывает у нас ощущение благополучия и успокаивает состояния тревоги и депрессии.
Они также содержат витамины группы В, которые укрепляют нервную систему.
Рекомендуемая порция — горсть сырых или обжаренных орехов в день.
6. Банан
Банан — это вкусный плод, богатый углеводами, которые дают нам много энергии. Кроме того, банан богат калием и витаминами группы B, а эти два питательных вещества очень полезны для нервной системы.
Кроме того, банан можно легко взять с собой для перекуса.
А еще его можно включить в смузи или подсушить ломтики в духовке, чтобы порадовать себя полезными чипсами.
7. Лимон
Многие цитрусовые помогают улучшить настроение естественным образом, в дополнение к тому, что дают нам большое количество питательных веществ. Но, конечно же, лимон является одним из самых полезных.
8. Чечевица
Чечевица улучшает состояние нервов благодаря содержанию магния и витаминов группы В, а также является прекрасным источником растительного белка и клетчатки.
Для тех, кто не варит супы из чечевицы, мы рекомендуем попробовать ее в виде котлет, это вкусный и очень здоровый способ есть бобовые.
9. Кайенский перец
Это очень пряная специя с удивительными свойствами для здоровья, среди которых его способность успокаивать нервы и бороться с бессонницей.
Однако нужно начинать с очень малого количества, чтобы наш желудок смог постепенно привыкнуть к остроте.
10. Авокадо
Авокадо — это суперпродукт, который помогает нам сбалансировать любые процессы в организме благодаря большому разнообразию витаминов, минералов и незаменимых кислот, а также высокому количеству белка, жира и клетчатки.
Добавляйте этот зеленый фрукт в смузи, салаты, бутерброды, закуски, кремы, гарниры и т. д.