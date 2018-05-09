Названы лучшие продукты для укрепления нервов 1 9.05.2018, 13:56

Добавив их в рацион, можно значительно улучшить состояние нервной системы.

Если у вас «шалят» нервы, вы можете включать в свой рацион некоторые продукты питания для укрепления нервной системы и предотвращения таких расстройств, как беспокойство, раздражительность, стресс или депрессия, пишет health info.

Некоторые питательные вещества, такие как витамины группы В, магний или фосфор, помогут успокоить нервы постепенно и естественно.

1. Зеленые овощи

Чем зеленее и темнее листья овощей, тем полезнее они для нашей нервной системы, благодаря большому разнообразию питательных веществ, обнаруженных в этом пигменте.

Существует два способа употребления этих продуктов в необходимом количестве:

Сопровождайте основные блюда (обед и ужин) зеленым салатом, рукколой, кресс-салатом, цикорием и т. д. в качестве гарнира.

Пейте на завтрак или полдник зеленые смузи из овощей и фруктов (банан, клубника, ананас, папайя).

2. Овсянка

Овсянка — очень питательный злак, богатый витаминами, минералами, белком и клетчаткой. Он действует на нервную систему двумя различными способами:

Он оживляет нас и повышает запас энергии.

Помогает бороться с такими нервными расстройствами, как беспокойство или раздражительность

Мы можем есть овес в граноле, коктейлях, кремах, рагу, напитках и т. д.

3. Пивные дрожжи

Пивные дрожжи — отличная пищевая добавка для нервных людей.

Он содержит большое количество витаминов группы В и минералов, таких как кальций, фосфор, сера, магний или цинк.

Помимо борьбы с такими расстройствами нервной системы, как стресс или беспокойство, дрожжи также хорошее средство для решения проблем с кожей, волосами и ногтями.

Советуем принимать 1 ложку (10 г) в день, смешанную с соком, йогуртом или любой другой пищей.

4. Базилик

Это естественное средство для нервов, который также успокаивает симптомы психосоматического характера, такие как боль в желудке или расстройство пищеварения.

Его можно употреблять сырым, в виде травяного чая, в соусах и заправках для салатов или использовать его эфирное масло прямо на коже или ароматизировать расслабляющие ванны.

5. Грецкие орехи

Грецкие орехи — это природный антидепрессант.

Высокое содержание незаменимых жирных кислотах способствует производству серотонина, мощного нейротрансмиттера, который вызывает у нас ощущение благополучия и успокаивает состояния тревоги и депрессии.

Они также содержат витамины группы В, которые укрепляют нервную систему.

Рекомендуемая порция — горсть сырых или обжаренных орехов в день.

6. Банан

Банан — это вкусный плод, богатый углеводами, которые дают нам много энергии. Кроме того, банан богат калием и витаминами группы B, а эти два питательных вещества очень полезны для нервной системы.

Кроме того, банан можно легко взять с собой для перекуса.

А еще его можно включить в смузи или подсушить ломтики в духовке, чтобы порадовать себя полезными чипсами.

7. Лимон

Многие цитрусовые помогают улучшить настроение естественным образом, в дополнение к тому, что дают нам большое количество питательных веществ. Но, конечно же, лимон является одним из самых полезных.

8. Чечевица

Чечевица улучшает состояние нервов благодаря содержанию магния и витаминов группы В, а также является прекрасным источником растительного белка и клетчатки.

Для тех, кто не варит супы из чечевицы, мы рекомендуем попробовать ее в виде котлет, это вкусный и очень здоровый способ есть бобовые.

9. Кайенский перец

Это очень пряная специя с удивительными свойствами для здоровья, среди которых его способность успокаивать нервы и бороться с бессонницей.

Однако нужно начинать с очень малого количества, чтобы наш желудок смог постепенно привыкнуть к остроте.

10. Авокадо

Авокадо — это суперпродукт, который помогает нам сбалансировать любые процессы в организме благодаря большому разнообразию витаминов, минералов и незаменимых кислот, а также высокому количеству белка, жира и клетчатки.

Добавляйте этот зеленый фрукт в смузи, салаты, бутерброды, закуски, кремы, гарниры и т. д.