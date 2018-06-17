Независимая журналистка: Абсурд какой-то среди наших «небожителей» происходит 7 17.06.2018, 12:08

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Как корреспондент независимой газеты пыталась пройти в Слонимский райисполком.

В белорусский райисполком так просто с фотоаппаратом не войдешь. В этом утром 15 июня убедилась корреспондент «Газеты Слонимской» Татьяна Плахетко (Денисюк). Хотя шла Татьяна в исполком на этот раз не по журналистскому заданию, а забрать в отделе образования оплаченную уже путевку для дочки в летний детский лагерь отдыха, сообщает сайт baj.by.

- По дороге в редакцию я решила заскочить в райисполком, чтобы забрать путевку дочери в лагерь отдыха, за которую вчера заплатила в банке деньги. Фотоаппарат - свой рабочий инструмент - положила в сумку, чтобы не вызывал лишних вопросов у охраны. Однако прогадала - охранница-милиционер попросила показать содержимое сумки и заявила, что у них есть распоряжение не пропускать в здание посетителей с фото-, видео- и радиотехникой. "Как быть? - спрашиваю. - Давайте оставлю фотоаппарат под вашу ответственность, пока заберу бумажку? "Нет. Охранница ни в какую не соглашается ни фотоаппарат у меня взять, ни пропустить. Нельзя - и все! .. Только когда начальник отдела образования, которая случаем проходила рядом, попросила пропустить меня под свою ответственность, то охранница пропустила ... Абсурд какой-то в нашем Слониме происходит, - поделилась Татьяна с коллегами впечатлениями от посещения местного Белого дома по, казалось бы, пустяковому делу.

Все большая закрытость и отгораживание сегодняшней белорусской власти различными запретами от тех, ради кого эта власть должна была бы работать, вызывает много вопросов не только у журналистов. Но как раз последние наиболее напоминают нашим властным "небожителям" о их прямой обязанность служить простому народу, а не требовать от него обратного. Журналисты чаще публично апеллируют к нормам законодательства, которые эта власть выработала и сама же не выполняет.