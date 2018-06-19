После футбольного матча «Неман» — БАТЭ в Гродно произошел хапун фанатов 19.06.2018, 11:10

Поводом для задержания стали две петарды.

После футбольного матча "Неман" — БАТЭ 17 июня сотрудники милиции задержали 13 фанатов гродненского клуба. Некоторых задерживали очень жестко, передает "Радыё Свобода".

Поводом для задержания стали две петарды, взорваны на трибунах после окончания матча. Фанаты развернули большое полотнище с надписью "Продолжение следует...", сделанное как заставка кинокомпании 20th Century Fox. В это же время на трибуне взорвались две петарды.

Болельщики не говорят, кто это сделал. Они признают, что разрешения на пиротехнику не имели — запретили сотрудники МЧС. Да и организаторы перформанса с полотном не планировали применять петарды — "чтобы не подставлять людей из клуба, кто помог в регистрации перформанса".

При уходе с трибун милиционеры попросили данного из фанатов пройти в автобус. Якобы, именно его подозревали в подрыве петард. Но когда болельщики немного отошли от задержанного, милиционеры его скрутили и положили на землю. Потом таким же образом задержали еще одного. Фанаты возмутились жестоким обращением. Несколько человек стали снимать происходящее на видео мобильным телефоном. Кто-то стал просил милиционеров и омоновцев показать удостоверения.

Наконец силовики начали хватать людей, цеплять им наручники и бросать в автозак. Известно, что некоторые болельщики были в состоянии алкогольного опьянения.

Один из задержанных описал события: "Задерживали жестко. Больно крутили руки. Меня взяли на удушение, положили лицом на землю, застегнули наручники. После один из омоновцев берцем ударил по лицу. Когда привезли в РОВД, сразу повели к умывальнику, так как все лицо было в крови. Остался след".

По его словам, людей бросали в автозак друг на друга, "как свиней", били дубинками. Всего задержали 13 человек — преимущественно совершеннолетних мужчин возрастом до 40 с чем-то лет. Среди них была и одна 17-летняя девушка. Ночь задержанные провели в изоляторе, а в понедельник, 18 июня, их выпустили.

Фанаты предполагают, что милиционеры мстят им за перформанс к 100-летию Белорусской Народной Республики. 30 марта на матче в Гродно фанаты "Немана" развернули большую "Уставную грамоту", которая провозглашала независимость БНР. Хотя разрешение на перформанс было получено заранее, на сотрудников клуба были составлены административные протоколы, говорят болельщики.

В милиции задержания 13 человек после матча 17 июня объясняют тем, что фанаты пытались отбить первых двух задержанных и начали драку с милиционерами.

Десять человек наказаны штрафами от 5 до 15 базовых величин, а два — арестом от 5 до 7 суток.

По предварительной версии, петарды на стадион принесла несовершеннолетняя девушка. Ее отпустили еще 17 июня после разбирательства.

На данный момент все 13 фанатов отпущены.