закрыть
23 июня 2018, суббота, 9:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Хельсинки из-за неполадки совершил экстренную посадку пассажирский самолет

  • 23.06.2018, 8:25

На борту лайнера находились примерно 160 пассажиров.

Летевший из Брюсселя в Токио пассажирский Boeing-747 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хельсинки.

Причиной, как сообщает информационное агентство Kyodo, стали технические неполадки. Есть сведения о повреждении стекла в кабине пилотов, сообщает ТАСС.

На борту лайнера находились примерно 160 пассажиров и членов экипажа. Никто не пострадал.

Неполадка была выявлена, когда самолет находился в воздушном пространстве России, отмечает агентство.


популярное за неделю

Мнение

Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич