На параде в Петербурге военный катер врезался в мост 12 29.07.2018, 13:07

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Судно должно было продемонстрировать военно-морскую мощь России.

На военно-морском параде в Петербурге десантный катер "Серна" врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге, сообщает "Фонтанка". Судно шло в составе строя кораблей, призванных продемонстрировать военно-морскую мощь России.

Отмечается, что течение отнесло катер в сторону от других кораблей, в результате чего он боком навалился на мостовую опору. Позже, однако, ему удалось отойти от препятствия, выровнять курс и продолжить путь.

В воскресенье в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейд проходит главный военно-морской парад, в котором будут задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В них примут участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.