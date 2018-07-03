«Эльдорадо» под Гомелем: как белорусы зарабатывают на малине 5 3.07.2018, 8:56

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Гомельчане продают ягоды в тои числе и за границу.

Пригородные населенные пункты Гомельского района — Поколюбичи, Лопатино, Ерёмино, Костюковка — в эти дни живут «сладкой жизнью». В самом разгаре сезон заготовки малины, пишет гомельская газета «Маяк».

Хозяева, имеющие на своем огороде посадки малины, встают пораньше, и уже с 6-7 часов утра, пока не жарко, начинают сбор ароматной ягоды. Урожаи здесь традиционно богатые, поскольку местные почвы отлично подходят для этой культуры.

«Мода» на малину пришла в Поколюбичи более 25 лет назад. Немало поспособствовала этому возможность выгодно реализовывать выращенный урожай ягод. Если прежде хозяева могли получить дополнительный доход, отнеся ведерко малины на рынок, то сейчас они могут оптом реализовать ее в ближнее зарубежье.

Для того, чтобы подтвердить, что реализуемая продукция выращена в личном подсобном хозяйстве, в Поколюбичском сельисполкоме выдают справки стандартного образца. К этому моменту их получили уже около 200 местных жителей. Заготовительные цены на первую малину составляли 4 рубля за килограмм. Потом постепенно цена за килограмм малины сократилась до 3 рублей.