Велопутешественница из Бразилии дала Беларуси второй шанс 1 6.07.2018, 21:42

После провала в Бресте бразильянка приехала в Гродно, но столкнулась с теми же проблемами.

51-летняя велопутешественница из Бразилии Андреа де Фигейреду решила дать второй шанс Беларуси и снова приехала к нам на несколько дней. На этот раз в Гродно. Но, как и в Бресте, сначала она столкнулась с трудностями при регистрации, пишет hrodna.life.

До недавнего времени Андреа ничего не знала о Беларуси, как и большинство бразильцев. Но в 2017 году в хостеле в Албании женщина познакомилась с Ольгой из Минска, которая ее вдохновила на путешествие в неизвестную страну.

В конце июня 2018 года Андрея приехала в Брест, но надолго там не задержалась и покинула город расстроенной — никто не говорил на иностранных языках и не мог ей ничего объяснить. Она не смогла зарегистрироваться в Департаменте гражданства и миграции, а это обязательно.

Путешественница поехала в Белосток и планировала оттуда попасть в Литву, но знакомые уговорили ее дать Беларуси второй шанс. 6 июля Андреа приехала в Гродно.

«В новом белорусском городе я столкнулась с теми же проблемами, что и в Бресте. Это проблемы с регистрацией, — говорит Андреа. — Если не удастся их решить, поеду из Беларуси. Я не знаю что делать и никто не знает. Я хочу путешествовать, как в Европе и быть не привязанной к какому-то месту, но в Беларуси это не так — нужно регистрироваться».

В Беларуси почувствовала себя ребенком

Расстояние, которое проезжает Андрея на своем велосипеде за день, зависит от многих факторов: настроения, самочувствия, погоды и прочего. До Гродно женщина преодолела около 100 км и останавливалась на Августовском канале, чтобы полюбоваться красивыми видами. Путешественница говорит, что старается искать маленькие и неизвестные города, красивые места, о которых мало кто знает.

«За три года путешествия я посетила различные страны, где нужна была виза, где нет, и нигде не было у меня никаких проблем, — рассказывает Андреа. — В Беларуси бразильцам виза не нужна. И вроде все должно было пройти без проблем, но ваши правила и законы составлены некорректно и никто ничего не знает. Один говорит одно, другой другое и при этом никто не говорит на английском языке.

Очень странно, что люди, которые работают на границе и в миграционной службе не говорят на иностранном языке, а на сайте нет информации для иностранцев. Именно поэтому мне здесь было очень сложно разобраться. В Беларуси я почувствовала себя ребенком. И эта страна стала для меня настоящим испытанием. Я бросила себе вызов, но не думала что будет настолько сложно».

Андреа приехала в Беларусь без визы. Для граждан Бразилии, которые приезжают к нам для транзита, туризма или по работе, не нужна виза на срок до 90 дней. Единственное условие — гость обязан зарегистрироваться в течение пяти суток в подразделении Департамента по гражданству и миграции. С этим и возникли проблемы у путешественницы.

«Куда хочу, на сколько хочу и когда хочу»

Андреа путешествует уже три года и посетила более 30 стран на разных континентах. Была в Америке, Азии и Европе.

«Я уже не могу себя заставить не путешествовать, — говорит Андреа. — Когда возвращаюсь домой, я снова чувствую, что хочу в путь. Я скучаю дома по путешествию. Люди иногда говорят, что я сумасшедшая, потому что у меня нет четкого плана — сколько дней должно быть путешествие или сколько километров должна проехать. У меня есть просто направление, в котором я хочу двигаться. И я не хочу ограничиваться какими-то рамками, так что еду куда хочу, на сколько хочу и когда хочу».

Не беспокоюсь и просто кручу педали

В декабре Андреа планирует вернуться в Бразилию, но не знает, сколько еще километров проедет к тому времени. В планах у Андреа остаться в Беларуси на месяц, если все получится с регистрацией, а после посетить Литву, Латвию и Эстонию. Далее женщина поедет либо в Англию, либо Россию, а конечной точкой путешествия станет город Тромсе в Норвегии, где путешественница хочет увидеть северное сияние.

«У меня уже есть планы и на следующий год. Хочу поехать в путешествие на три месяца по скандинавским странам. И снова на своем велосипеде. Но на самом деле я плохой велосипедист, потому что я ничего не понимаю в велосипедах. Единственное, что я могу починить, то это заклеить камеру. Я не беспокоюсь и просто кручу педали. Если что-то сломается — буду искать помощь».

Как стало известно Hrodna. life, Андреа все же зарегистрировалась в миграционной службе в Гродно, но только после помощи журналистов Tut.by. Теперь женщина может находиться в Беларуси до 90 дней.