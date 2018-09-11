Лукашенко боится, что власть ускользнет 19 11.09.2018, 12:22

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Из-за страха перед народными протестами диктатор будет наращивать бремя госдолга.

После нескольких лет переговоров Международный валютный фонд отказался от программы сотрудничества с Беларусью.

По словам главы Минфина Максима Ермоловича, стороны не договорились о сроках проведения реформ.

Почему на самом деле Лукашенко не устраивает программа структурных реформ МВФ, журналисты zautra.by спросили у экспертов.

Причина 1: Необходимость признать свои ошибки

Главный вопрос, который стал камнем преткновения в переговорах, совсем не те реформы, которые затрагивают население, а поставленная задача решать проблему неэффективных госпредприятий, подчеркивают эксперты. МВФ требует, чтобы на первом этапе были разделены хотя бы функции владения и управления госпредприятиями.

— Александр Лукашенко против реформирования госсектора по той причине, что реформы госсектора фактически будут означать смену белорусской социальной модели, которая сейчас является оптимальной для удержания власти, — убежден политолог Валерий Карбалевич.

Реформирование госсектора требует признания того, что экономическая модель, которую выстраивали в Беларуси 25 лет, провалилась, что она предельно неэффективна и надо было делать все по-другому, причем делать это еще вчера, отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Нет у властей политической воли взять и сказать, что мы делали неправильно и надо было делать все наоборот, — говорит экономист.

Причина 2: Любые сроки власти не выгодны

Минск не сошелся с МВФ по темпам проведения реформ, потому что белорусская сторона хотела бы, чтобы эти темпы были нулевыми, считает Вадим Иосуб.

— Переводя на обычный язык: хотелось бы ничего в этом направлении не делать. Разговоры о том, что у белорусской стороны и МВФ есть принципиальное согласие по поводу того, какие реформы необходимы, но мы не согласны лишь с темпами их проведения, идут уже 2,5-3 года, — поясняет экономист.

Преобразования в экономике происходят и будут продолжаться, просто в более растянутом виде, заверяет белорусское руководство. Но изменения в управлении госсектором даже не намечаются.

— За то время, когда, судя по риторике властей, есть принципиальное согласие с МВФ, в вопросах неэффективных госпредприятий не сделано ничего. Чисто формально было принято несколько указов о реструктуризации задолженности. Будь дело только в темпах преобразований и будь у властей действительно согласие решать проблему госкомпаний, в последние годы мы бы видели, что хоть что-то делается, — отмечает эксперт.

Причина 3: Опасение довести белорусов до народных волнений

Проблема темпов преобразований связана с социальным и политическим аспектом — принятие непопулярных у населения решений могут сказаться на рейтинге нынешней власти.

Хотя, как показывают исследования, большинство белорусов – сторонники рыночной экономики. И они с большей вероятностью лояльно отнеслись бы к экономическим реформам.

При этом экономисты отмечают, что деньги МВФ пришлись бы кстати, учитывая, что в ближайшие годы Беларуси надо вернуть немало заимствованных средств. Госдолг уже достиг 16,5 миллиардов долларов. С 2019 по 2025 год на его погашение страна потратит больше 23 миллиардов долларов.

— Деньги МВФ сейчас были бы полезны, тем более они самые длинные и дешевые с точки зрения ставки, и при этом самые полезные. Но очевидно, что у нас во главу угла ставится ложно понимаемая политическая стабильность. То есть, как бы вопрос ни был необходим, если он идет в разрез с представлениями главы государства том, что нам нужно, на нем можно ставить крест, — признает Вадим Иосуб.