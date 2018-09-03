В школах Бреста провели акцию против аккумуляторного завода 3.09.2018, 9:26

Волонтеры распространили информацию о необходимости сдачи анализов детей на свинец.

1 сентября в стране проходил день знаний. Проходил традиционно. Школьные линейки в школьных дворах. Нарядные учителя, дети и родители, море цветов и улыбок. В этом году праздничные мероприятия проходили под девизом "Мне выпала счастье здесь родиться", пишет "Брестская весна".

Возможно для какой-то части людей - это действительно счастье, но для другой части, озабоченной строительством опасного аккумуляторного завода, это не совсем так. В этот радостный для детей день активисты раздавали на праздничных мероприятиях в Бресте листовки с с напоминанием родителям о сдаче анализов своих детей на свинец, пока аккумуляторный завод не начал свою работу, чтобы потом, после запуска завода, можно было подавать судебные иски "АйПауэр". Если, конечно, анализы покажут наличие новых веществ в организме.

Волонтеры охватили акцией около 20 школ, где распространили эту информацию. Никаких эксцессов с правоохранительными органами и учителями не было.

Активисты, чтобы обезопасить себя работали в парах. Один человек раздавал листовки, а другой делал закрытый прямой эфир в свой аккаунт в социальную сеть для предупреждения судебных недоразумений.