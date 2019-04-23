Белорусские дети оказались за чертой бедности 2 23.04.2019, 9:12

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Что не так с системой начисления зарплат в стране.

В новом исследовании эксперты Исследовательского центра ИПМ изучили, какой вклад в статистику бедности среди детей вносят разрыв в оплате труда мужчин и женщин и занятость родителей, пишет zautra.by.

Один ребенок из десяти живет за чертой бедности

Уровень детской бедности в два раза превышает среднюю отметку малообеспеченных людей по стране. В 2017 году по стране он достиг 11,3%, а в сельской местности в бедности живет каждый пятый ребенок, говорится в исследовании «Работа, доход и равные возможности: взрослые причины детской бедности».

Самый низкий уровень детской бедности в Минске − 1,7% в 2017 году, в больших и малых городах он равен примерно 10%, а в сельской местности – 19%.

После появления детей, мужчины зарабатывают больше, женщины − меньше

В регионах женщины и мужчины 25-44 лет, у которых нет детей, имеют незначительное различие в заработках. Но с появлением детей различия в оплате труда у мужчин и женщин становятся более заметными. В сельской местности доходы мужчин 25-44 лет в семьях с детьми наполовину превышают доходы мужчин в том же возрасте, не имеющих детей, в городах, за исключением Минска, – больше чем на треть, говорится в исследовании. У женщин с детьми и без в этой возрастной группе зарплаты практически не отличаются.

Получается, что с появлением в семьях детей разрыв в доходах отцов и матерей увеличивается. В городах семейные женщины 25-44 лет с детьми в 2017 году зарабатывали в среднем 67,3% от среднего размера зарплат мужчин в том же возрасте в таких же семьях, в сельской местности − 68,9%, а в Минске – всего 56,2%. Это при том, что уровень образования у женщин традиционно выше.

Одна из причин, по словам авторов исследования, в том, что традиционно женщины выбирают работу с более низкой зарплатой и таким графиком работы, который позволяет уделять больше времени семье. Ведь забота о детях и доме ложится на плечи женщины. На разрыве в оплате труда родителей разного пола также сказывается традиция, когда в отпуск по уходу за ребенком уходят матери.

− Спустя три года пребывания в отпуске по уходу за ребенком женщины сталкиваются с тем, что потенциал, который у них был, подрастрачивается, образование – девальвируется. А зарплата у женщин становится гораздо меньше, чем у мужчин, − говорит соавтор исследования, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

В то же время решение сократить отпуск по уходу за ребенком, чтобы не дать устареть профессиональным компетенциям молодых мам, может оказаться провальным, предостерегает эксперт. Если в экономике не будут появляться новые рабочие места, с большой вероятностью женщины с маленькими детьми могут пополнить ряды безработных, считает эксперт.

Гендерное неравенство перетекает в финансовые проблемы

Судя по результатам исследования, традиционное распределение гендерных ролей и разрыв в оплате труда мужчин и женщин накладывают отпечаток на финансовую стабильность семей и нередко ставят их перед угрозой оказаться в числе наиболее бедных.

− Когда все хорошо, традиционная система распределения гендерных ролей и разницы в оплате труда работает. Но она таит в себе довольно много рисков, − говорит Александр Чубрик.

Семья, где доходы отца сильно превосходят доходы матери, очень уязвима к потере мужчиной работы. В случае сокращения на производстве, кризиса в Беларуси или в соседних странах, куда белорусы ездят на заработки, семья оказывается под ударом, ведь тогда женщина на свою зарплату не может обеспечивать ее на прежнем уровне. Это подтверждают цифры − уровень бедности среди семей, где не работает отец, достигает 20% в городах и 50% − на селе.

В группу бедных попадают не только семьи, где один или оба родителя не работают, но, как ни парадоксально, и те, где мать и отец имеют работу. Например, высок риск оказаться за чертой бедности у семьи, где мужчина − рабочий убыточного или малоэффективного предприятия, а женщина работает в бюджетной сфере, и у них больше двух детей.

Как снизить уровень детской бедности

Хоть на проблеме детской бедности сказываются гендерные дисбалансы, в качестве решения эксперты советуют не только обращаться к традиционной гендерной политике. Они предлагают несколько общих социальных и экономических мер.

Одной из них называют рост доходов. Так как большая часть женщин трудится в бюджетной сфере, они больше зависят от того, какую зарплату платят из казны. Увеличение зарплаты бюджетникам укрепит позиции и финансовую состоятельность женщин. Соответственно, это приведет к снижению рисков для семей с детьми. А также привлечет больше мужчин к тем профессиям, которые из-за низких зарплат фактически стали «женскими».

− Можно прекрасно выстроить систему социальной защиты, которая поможет сократить детскую бедность. Но основная уязвимость с точки зрения последствий – это низкая оплата труда. Задача состоит в том, чтобы создать условия, в которых и мужчины, и женщины могли бы эффективно совмещать семью и работу, − считает Александр Чубрик.

Вторая мера – повышение пособия по безработице до уровня прожиточного минимума тем, кого увольняют в связи с сокращением штата либо по завершению срочного трудового контракта с выплатой до шести месяцев.

− Факт того, что семья в случае потери одним из родителей работы может рассчитывать хотя бы на прожиточный минимум, сократит остроту проблемы бедности, в том числе детской, − говорит эксперт.

Еще одна задача государства – создать условия, при которых в регионах будут появляться рабочие места, и наладить хорошее сообщение для поездок на работу в более успешные районы.

− В сельской местности и большинстве малых городов не то, что крупных, «живых» средних государственных предприятий не осталось. А в регионах с серьезными экономическими проблемами, не приходится ожидать развития малого бизнеса, − подчеркивает проблему директор Исследовательского центра ИПМ.

Еще лучше, если этот шаг будет сопровождаться изменениями в работе региональных служб содействия занятости.

− Сейчас они заточены под старую систему, в которой доминируют крупные госпредприятия, выставляющие вакансии, и службы занятости работают с ними. Но когда рынок труда гибкий или достаточно узкий, как бывает в отдельных регионах, то нужно активно работать и с работодателями из других регионов, и думать, как дать людям нужное образование, как организовать возможность удаленной работы, − говорит Александр Чубрик.

Параллельно эксперт предлагает прийти к изменению подходов к отпуску по уходу за ребенком, стимулировать мужчин уходить в декрет хотя бы на полгода с сохранением пособия или зарплаты.