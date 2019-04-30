Беларусь победила Венгрию на ЧМ в первом дивизионе 30.04.2019, 18:53

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Белорусские хоккеисты одержали вторую победу на турнире.

Сборная Беларуси в матче чемпионата мира-2019 в дивизионе 1А одержала победу над командой Венгрии со счетом 3:1, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — ВЕНГРИЯ — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

БЕЛАРУСЬ: Мильчаков; Лисовец — Бэйлен, Демков — Ковыршин — Платт (а); Хенкель — Соловьев, Сушко — Шарангович — Лопачук; Евенко (а) — Устиненко, Китаров (к) — Волков — Феоктистов; С. Малявко — Кислый — А. Малявко; Бокун, Когалев.

ВЕНГРИЯ: Балиж; Штипшиц — Сабо, Эрдей — Хари — Гало, Сираньи — Верс, Г. Надь — Сарауэр — Шофрон, Пошгаи — Маколей, Барталиш — Ваш — Бодо, К. Надь — Варга, Тербоч — Бенк — Магоши.

ШАЙБЫ: 1:0 — Феоктистов (С.Малявко, 4.32). 2:0 — Лисовец (Платт, Ковыршин, 29.49). 3:0 — Платт (Бэйлен, Демков, 45.29 — бол.). 3:1 — Гало (Ваш, Штипшиц, 54.31 — бол.).

Группа "А". БЕЛАРУСЬ — 6 (2 игры), Южная Корея — 3 очка (1), Казахстан — 3 (1), Литва — 0 (1), Словения — 0 (1), Венгрия — 0 (2).