Александр Осипков: Моя цель – быть основным вратарем на домашнем чемпионате мира 11.05.2019, 18:07

Новичок хоккейного «Динамо» дал первое интервью после перехода в новую команду.

Об этом хоккеист Александр Осипков рассказал в интервью пресс-службе минского «Динамо».

О «Динамо»

Очень рад оказаться в клубе. Приложу все усилия, чтобы заиграть на таком высоком уровне. Меня не страшит конкуренция. Конечно, немного переживаю из-за практики, ведь это основа успешного выступления. Не хочу протирать штаны на скамейке. Возраст такой, что надо играть и играть. Но понимаю, что доверие нужно заслужить. Уверен в своих силах и надеюсь, что мне дадут шанс. Понятно, что будет мандраж, все дела. Но это нормально, когда опыт приобретается и через ошибки. Без практики навыки угасают. В «Динамо-Молодечно» в этом плане было здорово: много давали играть. Был в тонусе.

О дебюте в Нур-Султане

Изначально была задача – попасть в состав. Когда же включили в окончательную заявку, то хотелось сыграть хотя бы в одном матче. Узнал, что выйду с Казахстаном за день. Тренер вратарей Виталий Коваль настраивал: «Готовься спокойно, играй в своей манере и ни о чем не беспокойся – ребята помогут».

Когда сказали, что сыграю, то это не сразу осознал. Спокойно уснул, а с утра думаю, мол, что-то не то, впереди важный матч, а я не волнуюсь. Немного накрутил себя, и ближе к матчу появился мандраж. Сидел рядом с Шаранговичем. Егор меня постоянно пытался отвлечь, шутил. Размялся, стал готовиться к игре. Китаров сказал: «Давайте поддержим молодого вратаря. Не переживай, если что-то не пойдет не так. Делай то, что умеешь. Мы тебе поможем». Было приятно, и волнение чуть спало. Спасибо капитану!

О цели

Из юношеских и молодежных чемпионатов мира запомнился турнир в составе «молодежки», когда мы пробились в элиту. Командный успех. А так, знаете, после дебюта на таком уровне в Казахстане все как-то отошло на второй план. Пришло время двигаться к новым вершинам.

Как реагирую, когда называют главной вратарской надеждой белорусского хоккея? Приятно слышать, но сейчас так не считаю. Я твердо стою на земле. Не отыграйся ребята с Казахстаном, обо мне потом бы и не вспомнили.

К тому же, команда – одно целое. Вратарь зависит от полевых игроков и наоборот. Пока сыграл лишь один официальный матч за национальную сборную. Буду доказывать дальше, что достоин выступать на этом уровне. Моя цель – быть основным вратарем на домашнем чемпионате мира.