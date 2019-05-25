ЧМ по хоккею: Сборная Финляндии оставила Россию без финала

ЧМ по хоккею: Сборная Финляндии оставила Россию без финала44
- 25.05.2019, 18:40
- 4,359
В финале хоккеисты из страны Суоми сыграют с победителем пары Чехия - Канада.
Сборная Финляндии пробилась в финал чемпионата мира-2019 в Словакии. В матче 1/2 финала хоккеисты из страны Суоми нанесли поражение команде России — 1:0, сообщает "Прессбол".
Победная шайба на счету форвард "Йокерита" Марко Анттилы. Дебютант чемпионатов мира вратарь Кевин Ланкинен оформил шатаут.
Россия — Финляндия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайба: 0:1 — Анттила (Йокихарью, Кивиранта, 50.18).
Во втором полуфинале канадцы сразятся с командой Чехии. Начало матча — в 20.15.