ЧМ по хоккею: Сборная Финляндии оставила Россию без финала 44 25.05.2019, 18:40

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В финале хоккеисты из страны Суоми сыграют с победителем пары Чехия - Канада.

Сборная Финляндии пробилась в финал чемпионата мира-2019 в Словакии. В матче 1/2 финала хоккеисты из страны Суоми нанесли поражение команде России — 1:0, сообщает "Прессбол".

Победная шайба на счету форвард "Йокерита" Марко Анттилы. Дебютант чемпионатов мира вратарь Кевин Ланкинен оформил шатаут.

Россия — Финляндия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 — Анттила (Йокихарью, Кивиранта, 50.18).

Во втором полуфинале канадцы сразятся с командой Чехии. Начало матча — в 20.15.