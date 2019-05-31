Богдан Яременко: В чем заключается план Зеленского по переговорам с РФ? 3 Богдан Яременко

31.05.2019, 22:19

2,023

Богдан Яременко

Если Банковая будет молчать, вакуум заполнят за нее.

Мини-приключение с резонансом вокруг интервью господина Бориса Шефира является классической иллюстрацией проблемы нехватки коммуникации. Если ситуация требует реакции, а ты молчишь, то вакуум заполнят за тебя и без тебя.

Когда по поводу планов по урегулированию конфликта с Россией молчит президент, молчат назначенные должностные лица, а общество (и не только украинское, но и наши друзья и враги за рубежом) стремится к знаниям, то всякое может интерпретироваться как позиция.

Понятно, что Борис Шефир не является ни должностным лицом, ни представителем президента Украины. Но непонятно, является ли он частью того большого и пестрого конгломерата друзей, партнеров, независимых специалистов и экспертов, которые ассоциировались с Зе-командой.

Поэтому пока молчат президент и члены его команды, все сказанное кем-либо, кто хоть как-то с ними связан, будет восприниматься как намек/знак/сигнал и т.д.

Визит министров иностранных дел Германии и Франции был призван прорвать "оглушающую тишину" в Киеве вокруг мирных переговоров с Россией.

Франко-немецкую пару интересуют несколько очевидных вопросов:

разделяет ли президент Зеленский мнение о том, что в вопросах установления мира не обойтись без компромиссов (частота и настойчивость продвижения темы "компромисса" европейцами часто напоминает сцену из популярного советского фильма, где иностранный посол при любой возможности восклицает: "Йа, йа! Кемска волость!")?

считает ли президент Зеленский, что базой для достижения компромисса и разрешения ситуации на востоке Украины являются Минские договоренности (без дипломатических уловок – подтверждение, что все в Минских договоренностях, включая ненавистную большинству украинцев амнистию, является обязательным для исполнения)?

что означают на практике предвыборные обещания президента Зеленского вести переговоры с Россией?

в чем заключается план президента Зеленского по урегулированию? В чем отличие подходов президента Зеленского от линии, которую проводил президент Порошенко (ага, их еще долго будут сравнивать, и насколько бы теоретическим ни выглядело это занятие, лучше все же выглядеть лучше)?

кто является командой, которая будет реализовывать план президента Зеленского? И это не такой простой вопрос – это плохо завуалированное сомнение в способности президента Зеленского вести эти переговоры самостоятельно, а также непонимание: а кто сможет или хотя бы будет иметь доверие и полномочия сделать это от имени президента?

А за кадром остается еще больше досадных вопросов и проблем, на которые тоже хотелось бы знать ответы. Например, насколько согласованы в команде президента действия внутреннего и внешнего секторов? Ведь все сказанное, сделанное президентом или парламентом в современных условиях неразрывно связано с международным положением Украины.

Фактически любое решение в гуманитарной сфере затрагивает то ли обязательства в рамках Минских договоренностей, то ли отношения с некоторыми соседями. Будь то сделанное в экономике – отношения с МВФ и кредиторами. Будь то в сфере обороны – влияет отрицательно или положительно на готовность партнеров оказывать помощь. Так же и с борьбой с коррупцией, и т.д.

Производная проблема – любое решение и действие надо одновременно объяснять во внутреннем и внешнем измерениях, избегая или сглаживая конфликты. Существующая система дипломатии вполне пригодна для такой работы. МИД и действующие дипломаты не имеют опыта участия в решении проблем внутреннего развития страны (да, украинская дипломатия вполне оторвана от политических, экономических и общественных реалий страны, хотя почему только дипломатия?).

Существующая вокруг президента команда не имеет опыта такой работы на международной арене. Методы и способы коммуникации, которые обеспечили блестящую победу на выборах, абсолютно непригодны для работы снаружи в секторе межгосударственных и межправительственных коммуникаций.

Дополнительная проблема – существование фактора "25%" – большой, организованной, скоординированной группы, которая будет критиковать любое решение и действие президента. Причем будет делать это профессионально, будучи хорошо обеспеченной материально, имея в лице Петра Порошенко определенный канал коммуникации на Запад (не сказать, что там одни только друзья Порошенко, но то, что его там слышат, – это бесспорно).

На внутренней арене часть либеральной публики грезит диалогом с нашими гражданами на оккупированном Донбассе (полностью игнорируя Крым) не в меньшей степени, чем пророссийские политсилы. При этом виденья путей решения проблемы оккупированной территории, кроме призывов к странам Запада повлиять на президента Зеленского, "чтобы на оккупированных территориях выплачивали пенсии", у них нет. Проблема в том, что именно представителей этого политического спектра Запад больше всего слышит и финансирует грантами (поэтому, очевидно, и слышит).

Пророссийские силы в Украине Запад не слушает, но им достаточно и поддержки России. А дальше так может получиться, что в реализации некоторых "компромиссов", на которых настаивает Запад, оппозиционные пророссийские силы радостно будут подставлять президенту Зеленскому плечо. Что, конечно, будет работать некоторое время, но будет углублять раскол.

Все эти вещи якобы и очевидны. И можно было бы не повторять их в очередной раз, если бы иметь четкие месседжи с Банковой. Отсутствие таких месседжей, а позже – огромный разрыв между заявленным и совершенным, а также между желаемым и достижимым, на мой взгляд, привели к политическому краху предыдущего президента.

Богдан Яременко, Facebook