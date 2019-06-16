Эксперт: Беларусь уже потеряла радиоэлектронику и легпром, на очереди – сельское хозяйство 10 16.06.2019, 13:33

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Почему, несмотря на льготы и преференции для сельского хозяйства, белорусские продукты все больше уступают импортным как по качеству, так и по цене, пишет «Завтра твоей страны».

— Во всем мире сельскохозяйственный рынок очень динамично развивается. В европейских странах сектор АПК ускоряется и обгоняет по прибавке к ВВП торговлю, промышленность и другие сектора экономики. Но в Беларуси, за редким исключением, сельхозпредприятия находятся в весьма плачевном положении, — заявил во время круглого стола на тему: «Технологический прорыв современного АПК» председатель комитета по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Республиканской конфедерации предпринимательства Антон Косынкин.

По его словам, сегодня около 25% белорусских предприятий АПК являются убыточными, а без господдержки таковых почти 65%. Оставшиеся сельхозпредприятия также не могут похвастать высокими прибылями.

Кадровая проблема

По мнению экспертов, главная причина такого положения вещей — острый дефицит специалистов.

— У белорусских сельхозпредприятий есть техника, доступны новейшие разработки, инновационные программы управления животноводством и растениеводством, но это все не используется, — говорит Антон Косынкин.

С ним согласен и директор ООО ПО «Агропроммаш» Дмитрий Кужелевич.

— Колхозы имеют очень широкие возможности по использованию лизинга, рассрочки и других инструментов на очень хороших льготных условиях. Приобрести самую современную технику за несколько десятков тысяч долларов для них не является проблемой. Однако каждый раз когда мы предлагаем новейшие разработки – нам говорят «продайте нам еще и человека, который умеет с ними работать», — говорит эксперт.

Средний возраст работников белорусских сельхозпредприятий превышает 55 лет и с каждым годом растет. Им психологически очень сложно освоить даже простейшие компьютерные программы, не говоря уже об облачных технологиях и прочих инновационных разработках. Молодежь же в колхозы идти не хочет и уезжает оттуда сразу после окончания распределения.

— Изменить эту ситуацию могло бы повышение зарплат, но у большинства сельхозпредприятий нет на это денег. В результате новые технологии у нас остаются невостребованными и убыточные предприятия все больше отстают от конкурентов, — говорит Антон Косынкин.

Молочная страна

Еще одной проблемой является то, что каждое белорусское предприятие стремится заниматься одновременно всеми видами сельскохозяйственной деятельности.

— Колхозы сегодня выращивают практически все: и картошку, и свеклу, и пшеницу. Однако, как показывает практика, когда хозяйство специализируется на всем — оно специализируется ни на чем. Как следствие техника простаивает, часть урожая гибнет, а часть не удается продать, — поясняет Дмитрий Кужелевич.

Он советует сельхозпредприятиям сужать специализацию и укрупняться.

— Это мировой тренд – фермерские хозяйства сегодня специализируются на возделывании одной культуры (салаты, баклажаны, фрукты), а фундаментальные продукты для всего АПК (зерно, корма) производят объединенные крупные предприятия. Так должно быть и у нас, — считает Антон Косынкин.

При этом и в масштабах страны есть смысл сосредоточиться на производстве той продукции, где Беларусь имеет конкурентное преимущество.

— Мы не картофельная страна, не сахарная и не мясная, а – молочная. В молоке у нас преимущество перед другими странами, поэтому надо основные силы и технологии бросить туда, — считает директор ООО «Полымя Агро» Сергей Максимук.

При этом в приоритете, по его словам, должно стать производство продукции с длительным сроком хранения. В первую очередь, сыра.

Если же Беларусь и дальше будет игнорировать мировые тренды, то для отечественного сельского хозяйства это может закончиться весьма плачевно.

— Отставание от иностранных продуктов и в качестве, и в количестве, и в цене будет только увеличиваться. Так Беларусь уже потеряла радиоэлектронику и легпром, на очереди – сельское хозяйство, — считает Антон Косынкин.

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать создание управляющей компании, которая руководила бы всеми убыточными сельхозпредприятиями Беларуси.

— Такая компания могла бы позволить себе иметь высокооплачиваемые, высококлассные кадры, которые внедряли бы технологии и инновации, а также занимались стратегическим планированием развития этих предприятий. Все это можно делать на условиях аутсорсинга из Минска, не заставляя молодых специалистов уезжать жить в глухие деревни, — резюмирует Антон Косынкин.