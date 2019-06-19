Париж стоит мессы 3 Валерий Карбалевич

19.06.2019, 17:19

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Валерий Карбалевич

Последняя информация Белстата дает основания для интересных выводов.

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае 2019 года увеличился на 1% по сравнению с прошлым годом.

Объем промышленного производства за этот период вырос на 0,3%.

Производство сельхозпродукции снизилось на 1,3%.

За первые четыре месяца экспорт сократился на 1,8%.

То есть экономика замедляет свой рост. Экономисты называют такую ситуацию термином «стагнация».

И на этом фоне зарплаты растут фантастическими темпами. За четыре месяца этого года они выросли, с поправкой на инфляцию, на 8,4%. Согласно официальному прогнозу, в 2019 году реальные денежные доходы белорусов должны вырасти всего на 3,4%.

Таким образом, получается, что зарплаты растут более чем в 8 раз (!) быстрее, чем растет экономика. Очевидно, что это делается искусственно, по политическим причинам. Отвергнуты все требования, чтобы рост зарплат не опережал роста производительности труда. И все это делает правительство Сергея Румаса - правительство, которое СМИ авансом называли наиболее прорыночным по сравнению с предшественниками, и радовались, что там наконец появились молодые современные менеджеры.

А до президентских выборов еще около года. Если набранные темпы искусственного роста зарплат пролонгировать на этот год, то можно представить, что мы получим на финише.

Собственно говоря, не происходит ничего нового. Страна возвращается к обычному циклу. Почти всегда раньше до президентских выборов власти искусственно повышали зарплаты, в результате чего сильно разгонялась инфляция и начиналась девальвация.

Особенно примечателен был 2010 год. С января до декабря того года средняя зарплата в стране выросла с 350 до 530 долларов, то есть на 51%. Результатом искусственного раздувания этого пузыря стал масштабный финансовый кризис в 2011 году. Тогда белорусский рубль девальвировался почти в три раза, началась гиперинфляция, средняя зарплата в валютном выражении упал вдвое, валюта исчезла из свободной продажи, появились очереди в обменниках, люди массово скупали в магазинах соль и спички.

Президентские «выборы» 2015 г. были единственным случаем, когда власти искусственно не повышали зарплаты. Ведь, во-первых, урок, полученный в 2010-2011 годах, был еще очень свеж. Во-вторых, в этом не было необходимости, так как в пользу Александра Лукашенко сыграл «украинский синдром», который он очень эффективно использовал, устрашая народ войной.

Сейчас страх повторения в Беларуси украинского кризиса прошел, а доверие белорусов к властям сильно снизилось. И главная причина этого тренда - социально-экономические проблемы. 10 лет как не растут зарплаты. По-прежнему не удается устойчиво выйти на уже культовую цифру средней зарплаты в 500 долларов.

Накануне новых выборов никаких мобилизующих идей у правящей команды нет. Идея стабильности на фоне социальных проблем уже не воспринимается электоратом.

Поэтому единственный пункт предвыборной программы Лукашенко, к которому будут апеллировать государственные СМИ, - это рост зарплат. На фоне экономической стагнации, отказа России компенсировать потери от налогового маневра такая политика выглядит авантюрой. Может рухнуть единственное достижение последних лет: стабильность на финансовом рынке, минимизация девальвационных ожиданий, стабилизация обменного курса белорусского рубля, рост золотовалютных резервов.

Но что будет после выборов, кажется, Лукашенко мало волнует. Чего не сделаешь ради сохранения власти. Как говорил будущий король Франции Генрих IV, «Париж стоит мессы».

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»