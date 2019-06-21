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Беларусь оказалась на пороге новой девальвации?

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  • 21.06.2019, 8:13
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Зарплата «по пятьсот» при Лукашенко – несбыточная мечта.

Проблема низкой эффективности работы госорганизаций на повестке дня стоит давно. Независимые эксперты уверены, что выходом из ситуации может стать реформирование госсектора. Однако, белорусские власти с реформами не спешат, пишет «Ежедневник».

Между тем, на состоявшейся в Минске семинаре «(Пере)оценка роли государственных предприятий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе», представители МВФ вновь обратили внимание на проблемы белорусского госсектора.

Согласно информации МВФ, в Беларуси 380 госпредприятий на миллион человек, в Словении и Хорватии – около 260, в России – 220, в Латвии и Литве – менее 50. Было также отмечено, что госпредприятия во всех странах ЦВЕ (в том числе и в Беларуси) имеют более низкую производительность, чем частные.

Поэтому МВФ рекомендует провести диагностику госсектора и оценить в целом роль госсобственности и какие цели она выполняет в стране.

Министр финансов Максим Ермолович согласился с тем, что на проблему неэффективных предприятий глаза закрывать нельзя.

«Мы намерены заморозить предоставление госгарантий для предприятий. Будет сокращаться и прямая поддержка в виде субсидий на удешевление процентных ставок. Сохранится только поддержка экспорта», – сказал он.

Нужно менять мотивацию для госпредприятий

Генеральный директор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко, рассуждая об эффективности госсектора, попытался обосновать, почему система управления госкомпаний менее эффективна, чем в частных компаниях.

«Вся система управления состоит из двух наборов инструментов: кнута и пряника. В Беларуси для госкомпаний огромный кнут и очень маленький пряник. Если ты нарушил что-то или не выполнил что-то, наказание однозначно последует, но если ты сделал что-то позитивное для компании, даже не факт, что тебе скажут спасибо», – сказал он.

Эксперт считает, что в связи с этим нужно изменить саму систему мотивации для госсектора, иначе достичь позитивных результатов не получится.

Почему нужна реструктуризация госсектора?

В ходе дискуссии был затронут и вопрос о реструктуризации белорусского госсектора. Необходимость реформирования, реструктуризации госпредприятий независимые эксперты объясняют тем, что госсектор в том виде, котором он есть сегодня, не имеет перспектив.

«Если в Беларуси не провести реструктуризации, в Беларуси будет идти наращивание внутреннего долга, что неизбежно приведет к девальвации. А очередная девальвация съест 500 долларов средней заработной платы», – отметил Данейко.

Он обратил внимание, что социально-политические последствия в такой ситуации будут гораздо больше, чем от проведения реструктуризации госсектора.


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