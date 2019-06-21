Экономисты рассказали, кого заденет новый кризис в Беларуси 7 21.06.2019, 8:54

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Бедность в стране может вырасти.

Повторение экономического кризиса может спровоцировать резкое увеличение бедности в стране.

Такой вывод делает научный сотрудник центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль, автор исследования «Оценка бедности в Беларуси за 2017-2018 годы», пишет «Ежедневник».

Он отмечает, что уровень абсолютной бедности в среднем по стране за период после экономического спада 2015-2016 годов снизился на 5,4 процентных пункта – с 29,3% до 23,9%.

Исследование также показало, что в региональном разрезе самые высокие масштабы бедности наблюдается в Могилевской области, где уровень абсолютной бедности по сравнению с 2016 годом вырос до 35,7%.

Кто в группе риска?

Согласно документу, социально уязвимыми группами в Беларуси остаются дети в возрасте до 18 лет, проживающие в семьях с доходом ниже черты бедности, многодетные семьи — в первую очередь неполные многодетные семьи, а также жители сельской местности.

«С учетом высокого значения показателя глубины абсолютной бедности можно утверждать, что повторение кризиса грозит резким увеличением доли бедного населения за счет, в первую очередь, этих групп населения», – отмечается в исследовании BEROC.

Олег Мазоль называет основную причину бедности среди детей. Это, по его словам, низкие доходы их родителей.

В исследовании поясняется, что это также может повлиять на благосостояние детей, но уже в трудоспособном возрасте, поскольку ограничит возможности получения хорошего образования и последующего успешного трудоустройства.

«Для многодетных семей определяющими факторами в период экономического кризиса стали снижение оплаты труда и потенциальная потеря работы со стороны взрослого, что для неполных многодетных семей автоматически означало абсолютную бедность», – отмечает в исследовании Олег Мазоль.

По его словам, до сих пор данная группа населения испытывает существенные материальные трудности. В частности, в 2018 году уровень абсолютной бедности среди многодетных семей составил 62,1%, а глубина бедности – 17,6%.